Công an xã Mù Cang Chải kịp thời cứu người bị lũ cuốn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ đêm 4 đến ngày 6/7, trên địa bàn xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa to cục bộ, gây sạt lở đất, ngập úng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi đã được đưa đến Trung tâm y tế khu vực điều trị (Ảnh: Công an Lào Cai)

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ làm 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; 1 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở ở xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai. Thiên tai cũng làm thiệt hại hơn 4 ha cây trồng và xuất hiện 12 điểm sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an xã Mù Cang Chải đã triển khai phương châm "4 tại chỗ", tăng cường tuần tra, rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Công an xã Mù Cang Chải huy động cán bộ, chiến sĩ cùng xử lý các điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy, phân luồng giao thông...

Đến khoảng 4h30 ngày 5/7, lực lượng Công an xã tiếp nhận tin báo anh Hoàng Văn Đài, sinh năm 2003, trú tại xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai, bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực rãnh thoát nước trên tuyến đường lên Kim Nọi. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải cấp cứu, điều trị.

Cùng với công tác cứu hộ, Công an xã Mù Cang Chải đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng xử lý các điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy, phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.