Cải chính

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tại Đà Lạt

Thứ Sáu, 15:38, 29/05/2026
VOV.VN - Ngày 29/5, UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn.

Theo Quyết định số 3365 ngày 23/4/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được đặt tại Trạm Y tế phường Xuân Trường – Đà Lạt. Phạm vi hoạt động gồm tư vấn, hỗ trợ, điều trị cho người tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác cai nghiện tự nguyện.

Lễ công bố Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt cho biết, tệ nạn ma túy không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của địa phương. Vì vậy, việc triển khai mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo đó, mô hình sẽ giúp người nghiện tiếp cận sớm các dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý và hỗ trợ điều trị ngay tại địa phương; giảm mặc cảm, kỳ thị; đồng thời tạo điều kiện để gia đình và cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình cai nghiện, tái hòa nhập xã hội.

Lãnh đạo địa phương trao Quyết định cho đại diện Trạm Y tế phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Việc đưa cơ sở vào hoạt động cũng góp phần giữ vững tiêu chí “Phường không ma túy”, bảo đảm an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

CTV Đam Trọng/VOV-Tây Nguyên
Công an Hà Nội tổ chức chương trình "Tết nhà" tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy

VOV.VN - Ngày 2/2, Công an TP Hà Nội chủ trì, tổ chức chương trình "Tết nhà" tại 4 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố, với mong muốn các học viên ở mỗi cơ sở được thụ hưởng những điều tốt đẹp để tìm lại chính mình, "không ai bị bỏ lại phía sau".

Khai giảng lớp xoá mù chữ cho người nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma tuý An Giang

VOV.VN - Sáng ngày 15/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh khai giảng lớp xoá mù chữ dành cho người nghiện đang cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang.

Đề xuất giám sát điện tử với người cai nghiện ma tuý tại cộng đồng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung biện pháp giám sát điện tử đối với người cai nghiện tại cộng đồng, để giải quyết vấn đề nhiều người cai nghiện thay đổi nơi cư trú, bỏ trốn trong thời gian chờ lập hồ sơ.

