Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tại Đà Lạt

Theo Quyết định số 3365 ngày 23/4/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được đặt tại Trạm Y tế phường Xuân Trường – Đà Lạt. Phạm vi hoạt động gồm tư vấn, hỗ trợ, điều trị cho người tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác cai nghiện tự nguyện.

Lễ công bố Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt cho biết, tệ nạn ma túy không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của địa phương. Vì vậy, việc triển khai mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo đó, mô hình sẽ giúp người nghiện tiếp cận sớm các dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý và hỗ trợ điều trị ngay tại địa phương; giảm mặc cảm, kỳ thị; đồng thời tạo điều kiện để gia đình và cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình cai nghiện, tái hòa nhập xã hội.

Lãnh đạo địa phương trao Quyết định cho đại diện Trạm Y tế phường Xuân Trường – Đà Lạt.

Việc đưa cơ sở vào hoạt động cũng góp phần giữ vững tiêu chí “Phường không ma túy”, bảo đảm an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.