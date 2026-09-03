Công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh mất an toàn khi người, xe tự ý đi vào

Siết chặt kiểm soát người và phương tiện vào công trường

Gần đây, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang thi công liên tục bị người dân, lái xe tự ý đi vào để lưu thông, tập thể dục, quay phim, livestream, thả diều... gây mất trật tự an toàn thi công. Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu siết chặt kiểm soát, xử lý vi phạm và chỉ cho phép phương tiện lưu thông khi công trình đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn, nghiệm thu, tổ chức giao thông.

Nhà thầu đang đẩy nhanh thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để đưa vào khai thác.

Ngày 2/9, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Văn bản số 3278/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn giao thông và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ; một số đoạn tuyến đã cơ bản hình thành nền, mặt đường. Tuy nhiên, tình trạng người và phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào phạm vi công trường có thể phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, mất an toàn lao động, an toàn công trình, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hoà yêu cầu Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (doanh nghiệp dự án) chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào và lưu thông trong phạm vi công trường.

“Nghiêm cấm người và các phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào, lưu thông trên các đoạn tuyến cao tốc đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào khai thác, sử dụng”, văn bản nêu rõ.

Đối với phương tiện phục vụ thi công, doanh nghiệp dự án (DNDA) phải chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị tư vấn đăng ký, lập danh sách quản lý và sử dụng dấu hiệu nhận diện thống nhất, dễ nhận biết. Phương tiện công vụ, kiểm tra, chỉ đạo, nghiệm thu, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy và các phương tiện thực hiện nhiệm vụ cần thiết khác khi vào công trường phải được hướng dẫn, kiểm soát; bố trí phương tiện dẫn đường, lực lượng cảnh giới tại vị trí cần thiết.

DNDA được yêu cầu rà soát toàn bộ vị trí người và phương tiện có thể đi vào tuyến, nhất là các nút giao, đường ngang, đường dân sinh, đường công vụ, đầu tuyến, cuối tuyến và điểm kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu; bố trí đầy đủ, chắc chắn hàng rào, rào chắn, barie, biển báo, biển cấm, đèn và thiết bị cảnh báo. Tại các vị trí ra, vào tuyến và khu vực có nguy cơ cao tăng cường lực lượng kiểm soát, trường hợp cần thiết tổ chức trực 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế thiết bị hư hỏng, thất lạc, bị tháo dỡ.

Cùng với đó, các nhà thầu, đơn vị tư vấn tiếp tục tổ chức giao thông trong công trường khoa học, an toàn, phù hợp phương án thi công; điều tiết việc di chuyển của máy móc, phương tiện và bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, cảnh báo, rào chắn tại khu vực đang thi công. Khi phát hiện người hoặc phương tiện không có nhiệm vụ đi vào tuyến, lực lượng làm nhiệm vụ phải kịp thời ngăn chặn, hướng dẫn ra khỏi công trường; trường hợp cố tình vi phạm hoặc gây mất an toàn phải phối hợp với Công an, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Cao Bằng mới đây đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm ATGT và tiến độ thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thiết lập, công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự, an toàn giao thông và hành vi tự ý đi vào công trường; chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh, nội dung cảnh báo cho báo chí, truyền thông và UBND các xã dọc tuyến. Nếu xảy ra tai nạn, sự cố hoặc tình huống có nguy cơ gây mất an toàn nghiêm trọng, DNDA phải xử lý ngay, đồng thời kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh cùng các cơ quan liên quan.

UBND tỉnh Cao Bằng giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo và tham mưu xử lý những khó khăn vượt thẩm quyền hoặc trường hợp DNDA, nhà thầu không thực hiện nghiêm chỉ đạo. DNDA đồng thời phải phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền các xã dọc tuyến và cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, cảnh báo và xử lý vi phạm.

Bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chốt các mốc tiến độ cụ thể của dự án. Đoạn Km0 - Km61+700, từ đầu tuyến đến nút giao IC04 xã Đông Khê, phải hoàn thiện các hạng mục còn lại, hồ sơ, phương án tổ chức giao thông và điều kiện an toàn để cấp có thẩm quyền xem xét tổ chức khai thác có kiểm soát trước ngày 31/12/2026; hoàn thiện đồng bộ, nghiệm thu và đưa vào khai thác chính thức trước ngày 30/4/2027.

Đoạn Km61+700 - Km93+350, từ nút giao IC04 xã Đông Khê đến cuối tuyến giai đoạn 1, phải hoàn thành thảm bê tông nhựa liên tục 2 làn xe trước ngày 31/12/2026, hoàn thiện toàn bộ hạng mục, nghiệm thu và đưa vào khai thác chính thức trước ngày 30/4/2027. Đoạn Km93+350 - Km121+060, từ cuối tuyến giai đoạn 1 đến cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp trong quý IV/2027 và khai thác chính thức trong quý I/2028.

Tỉnh yêu cầu DNDA rà soát tiến độ từng đoạn tuyến, gói thầu, hạng mục; xác định đường găng, công việc có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ, xây dựng giải pháp bù tiến độ và gắn trách nhiệm với từng nhà thầu, đơn vị tư vấn, cá nhân phụ trách. Việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tăng ca, kíp phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn. Văn bản nhấn mạnh tuyệt đối không vì yêu cầu tiến độ mà xem nhẹ an toàn lao động, an toàn giao thông và các điều kiện đưa công trình vào khai thác.

DNDA đã kiến nghị phối hợp ngăn chặn vi phạm

Trước đó, ngày 31/8, Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có Văn bản số 1039/2026/ĐĐTL gửi UBND tỉnh Cao Bằng và UBND tỉnh Lạng Sơn, đề nghị phối hợp tuyên truyền, xử lý tình trạng người dân, lái xe tự ý vào công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Công trường đang tổ chức thi công mở rộng nền, mặt đường theo quy mô hoàn thiện 22 m, gồm 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp

DNDA cho biết giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thiện nền, mặt đường 2 làn xe; công trường đang tổ chức thi công mở rộng nền, mặt đường theo quy mô hoàn thiện 22 m, gồm 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp có châm chước. Trong thời gian thi công cao điểm, nhiều người vẫn điều khiển phương tiện vào tuyến để lưu thông, tụ tập, tập thể dục, livestream, thả diều và thực hiện các hoạt động khác.

Trên công trường, hàng trăm thiết bị, máy móc tải trọng lớn hoạt động liên tục, thường xuyên di chuyển, quay đầu. Nhiều vị trí còn đất đá, hố sâu, dốc tạm, các mảng bê tông chênh lệch cao độ do đang đào đắp, mở rộng. Việc phương tiện không thuộc công trường xuất hiện bất ngờ có thể dẫn đến lật xe, mất lái, va chạm; đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, ảnh hưởng đến người lao động, thiết bị, vệ sinh môi trường và làm gián đoạn thi công.

Từ thực tế trên, DNDA kiến nghị Công an hai tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các xã dọc tuyến tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đi vào công trường, vượt rào chắn hoặc vi phạm hành lang an toàn công trình. Cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình được đề nghị tăng thời lượng cảnh báo nguy hiểm, phổ biến quy định xử phạt; UBND các xã đưa nội dung tuyên truyền đến từng thôn, bản, tổ dân phố, hộ dân, hướng dẫn người dân sử dụng đường dân sinh hợp pháp, an toàn và bố trí số điện thoại tiếp nhận phản ánh.

Trong thời gian tuyến cao tốc chưa được nghiệm thu, bàn giao và cho phép khai thác, người dân cần tuyệt đối tuân thủ biển cấm, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ; không tự ý đi bộ, điều khiển phương tiện, tụ tập hoặc thực hiện các hoạt động trong phạm vi công trường. Sự chấp hành của người dân là điều kiện quan trọng để phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công và góp phần đưa dự án về đích đúng kế hoạch.