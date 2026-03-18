中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cột điện bất ngờ gãy đổ chắn ngang phố Đê La Thành, Hà Nội

Thứ Tư, 19:02, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/3, một sự cố bất ngờ xảy ra trên phố Đê La Thành (đoạn gần ngõ 491, phường Giảng Võ, TP Hà Nội) khi một cột điện bất ngờ đổ chắn ngang lòng đường, gây cản trở giao thông qua khu vực.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Thời điểm này, lưu lượng phương tiện qua tuyến phố khá đông. Việc cột điện đổ chắn ngang đường khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển, buộc phải quay đầu hoặc đi vào các tuyến đường lân cận, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ kéo dài.

cot dien bat ngo gay do chan ngang pho De la thanh, ha noi hinh anh 1
Hiện trường vụ việc

Một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra sự cố, khu vực không có dấu hiệu bất thường như mưa lớn hay gió mạnh. Cột điện được cho là đã đổ bất ngờ, khiến người đi đường không khỏi hoảng sợ.

Một người dân chứng kiến sự việc chia sẻ: “Sự cố không gây thiệt hại về người và phương tiện nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ, nhiều người phải xuống dắt xe để di chuyển qua đoạn đường bị chắn”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực nguy hiểm, điều tiết giao thông và tiến hành khắc phục sự cố. Các nhân viên kỹ thuật cũng được huy động để xử lý cột điện bị đổ, đảm bảo an toàn lưới điện và sớm thông tuyến.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương triển khai. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển qua khu vực cần chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: cột điện đổ Đê La Thành Hà Nội Giảng Võ Ba Đình ùn tắc giao thông sự cố đô thị điện lực an toàn giao thông tin nóng Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục