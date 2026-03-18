Cột điện bất ngờ gãy đổ chắn ngang phố Đê La Thành, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Thời điểm này, lưu lượng phương tiện qua tuyến phố khá đông. Việc cột điện đổ chắn ngang đường khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển, buộc phải quay đầu hoặc đi vào các tuyến đường lân cận, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ kéo dài.

Hiện trường vụ việc

Một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra sự cố, khu vực không có dấu hiệu bất thường như mưa lớn hay gió mạnh. Cột điện được cho là đã đổ bất ngờ, khiến người đi đường không khỏi hoảng sợ.

Một người dân chứng kiến sự việc chia sẻ: “Sự cố không gây thiệt hại về người và phương tiện nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ, nhiều người phải xuống dắt xe để di chuyển qua đoạn đường bị chắn”.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng đơn vị quản lý điện lực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực nguy hiểm, điều tiết giao thông và tiến hành khắc phục sự cố. Các nhân viên kỹ thuật cũng được huy động để xử lý cột điện bị đổ, đảm bảo an toàn lưới điện và sớm thông tuyến.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, công tác khắc phục vẫn đang được khẩn trương triển khai. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển qua khu vực cần chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.