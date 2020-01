CSGT dừng xe, nam thanh niên nước ngoài đứng giữa đường lôi đàn ra hát

Khoảng 17h30 ngày 7/1, tổ công tác Đội CSGT số 1, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút Cửa Nam - Điện Biên Phủ phát hiện nam thanh niên nước ngoài lái xe máy BKS 37L1 - 204.97 không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

Nam thanh niên nước ngoài đứng giữa đường, lôi đàn ra hát nghêu ngao thách thức lực lượng CSGT.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu thanh niên vào chốt làm việc. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, người này vẫn đứng yên trên đường thách thức. Thậm chí, anh ta còn lôi đàn ra vừa đàn vừa hát nghêu ngao.

Tổ công tác đo nồng độ cồn tại chỗ thanh niên nước ngoài này, nhưng không có kết quả.

Người này đôi co với CSGT, thanh tra giao thông, công an phường Cửa Nam suốt gần 1 giờ đồng hồ. Chỉ đến khi Thiếu tá Đào Việt Long, Phó phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt trực tiếp trao đổi, giải thích thì thanh niên nước ngoài mới vào chốt làm việc.

Tại đây, thanh niên trên được xác định là Aleks Ivanov (SN 1991, quốc tịch Nga), mới đến Hà Nội 1 tuần nay.

Thiếu tá Đào Việt Long cho biết, với những lỗi vi phạm trên, Ivanov sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam. Đội CSGT số 1 lập biên bản Ivanov lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, không mang theo bằng lái, đăng ký xe./.



