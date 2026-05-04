CSGT Hà Nội phạt tài xế xe tải làm rơi vãi bùn đất trên đường Láng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường để kiểm tra, xử lý. Tại đây, lực lượng chức năng xác định bùn đất rơi vãi từ xe tải Howo mang biển kiểm soát 99B-112.xx, kéo dài từ khu vực số nhà 46 đến số nhà 116 đường Láng Hạ.

Bùn đất vương vãi trên mặt đường Láng Hạ. (Ảnh: CACC)

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bục bưởng phía sau thùng xe trong quá trình di chuyển, khiến bùn đất tràn ra mặt đường, tạo lớp trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước tình huống này, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển tránh khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường và đơn vị thi công khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thu dọn bùn đất, đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng dọn dẹp đống bùn đất rơi vãi trên đường (Ảnh: CACC).

Qua làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Đ.V.T (sinh năm 2001, trú tại Bắc Ninh) cho biết, vào sáng cùng ngày, anh điều khiển phương tiện chở bùn đất từ công trình hồ Giảng Võ. Khi đang lưu thông trên đường Láng Hạ thì phát hiện phần bưởng phía sau bị bục nên đã chủ động dừng xe và liên hệ đơn vị thi công đến phối hợp xử lý.

Tuy nhiên, tổ công tác xác định dù phương tiện có che chắn nhưng vẫn để xảy ra tình trạng rơi vãi vật liệu ra đường. Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Với các vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái xe về hành vi làm rơi vãi vật liệu và điều khiển phương tiện có kích thước thùng hàng không đúng quy định. Đồng thời, chủ phương tiện (cá nhân) cũng bị lập biên bản do đưa xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tham gia giao thông.

Chiếc ô tô tải do tài xế T. điều khiển có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật (Ảnh: CACC).

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 34,5 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, trong khi chủ phương tiện bị tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời hạn 2 tháng.

Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thời gian qua, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng không đảm bảo che chắn, làm rơi vãi ra đường vẫn còn diễn ra, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi tham gia vận chuyển vật liệu cần tuân thủ nghiêm các quy định về che chắn, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi lưu thông, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và bảo vệ môi trường đô thị.