  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
CSGT Nghệ An kịp thời đưa 2 trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm đi cấp cứu

Thứ Sáu, 18:18, 01/05/2026
VOV.VN - Trong thời gian ngắn, lực lượng CSGT Nghệ An đã liên tiếp phát hiện, sơ cứu và hỗ trợ đưa 2 trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm đến cơ sở y tế, bảo đảm được tiếp cận cấp cứu kịp thời.

Khoảng 10h40 ngày 1/5, trong quá trình tuần tra trên tuyến QL48D, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nằm bất động bên vệ đường, có biểu hiện sức khỏe nguy hiểm. Tổ công tác lập tức dừng phương tiện, tiếp cận kiểm tra, đưa nạn nhân vào khu vực râm mát, tiến hành làm mát cơ thể, sơ cứu ban đầu, đồng thời sử dụng xe tuần tra đưa đến Bệnh viện Quang Khởi để cấp cứu.

CSGT tham gia hỗ trợ bệnh nhân nhập viện cấp cứu. (Ảnh cắt từ video)

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 30/4, trên tuyến tỉnh lộ 537D, đoạn qua xã Quỳnh Anh (Nghệ An), Tổ CSGT địa bàn Quỳnh Lưu tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ người dân về một trường hợp cần cấp cứu. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng T. (SN 1980, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều khiển ô tô có biểu hiện bất thường, nghi đột quỵ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, tổ chức đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quang Thành cấp cứu.

Cả hai trường hợp đều được đưa đến cơ sở y tế trong “thời gian vàng”, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, góp phần hạn chế nguy cơ diễn biến xấu đối với sức khỏe người gặp nạn.

Bá Thăng/VOV.VN
CSGT Hà Nội hỗ trợ giúp bệnh nhân bị hiểm nghèo vượt qua điểm ngập sâu đi cấp cứu
CSGT Hà Nội hỗ trợ giúp bệnh nhân bị hiểm nghèo vượt qua điểm ngập sâu đi cấp cứu

VOV.VN - Các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường đã nhanh chóng hỗ trợ phương tiện đưa bệnh nhân bị ung thư máu qua vùng ngập, kịp thời đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT Hà Nội hỗ trợ giúp bệnh nhân bị hiểm nghèo vượt qua điểm ngập sâu đi cấp cứu

CSGT Hà Nội hỗ trợ giúp bệnh nhân bị hiểm nghèo vượt qua điểm ngập sâu đi cấp cứu

VOV.VN - Các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường đã nhanh chóng hỗ trợ phương tiện đưa bệnh nhân bị ung thư máu qua vùng ngập, kịp thời đến bệnh viện cấp cứu.

Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân người Lào vượt núi về bản
Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân người Lào vượt núi về bản

VOV.VN - Sáng 29/9, lực lượng Công an và Quân sự xã miền núi Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) đưa một bệnh nhân lớn tuổi người Lào vượt quãng đường rừng hiểm trở gần 5km về bản sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân người Lào vượt núi về bản

Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân người Lào vượt núi về bản

VOV.VN - Sáng 29/9, lực lượng Công an và Quân sự xã miền núi Hùng Sơn, TP Đà Nẵng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) đưa một bệnh nhân lớn tuổi người Lào vượt quãng đường rừng hiểm trở gần 5km về bản sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Thêm cuốn sách y khoa giúp rút ngắn “giờ vàng” cứu sống bệnh nhân
Thêm cuốn sách y khoa giúp rút ngắn “giờ vàng” cứu sống bệnh nhân

VOV.VN - Cuốn sách “Hồi sức cấp cứu-Tiếp cận theo các phác đồ”, ấn phẩm chuyên sâu của Tủ sách A9-Bệnh viện Bạch Mai, chính thức ra mắt đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cập nhật nhiều tiến bộ y học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng tại Việt Nam.

Thêm cuốn sách y khoa giúp rút ngắn “giờ vàng” cứu sống bệnh nhân

Thêm cuốn sách y khoa giúp rút ngắn “giờ vàng” cứu sống bệnh nhân

VOV.VN - Cuốn sách “Hồi sức cấp cứu-Tiếp cận theo các phác đồ”, ấn phẩm chuyên sâu của Tủ sách A9-Bệnh viện Bạch Mai, chính thức ra mắt đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cập nhật nhiều tiến bộ y học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng tại Việt Nam.

