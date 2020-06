CSGT Phú Thọ xử lý gần 13.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chỉ trong năm 2019, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã xử lý gần 13.000 trường hợp người điều khiển vi phạm lỗi nồng độ cồn. Trong khi các tỉnh lân cận như Yên Bái chỉ xử lý trên 1.200 trường hợp, Tuyên Quang là 500 trường hợp. Việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông tại Phú Thọ trong thời gian vừa qua và đây cũng là nỗi khiếp sợ cho các “ma men” khi điều khiển phương tiện.



Tai nạn giao thông có nguyên nhân từ việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia từng là nỗi khiếp sợ trên nhiều tuyến quốc lộ ở Phú Thọ. Tuy nhiên, từ khi lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ kiên quyết xử lý thì vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Những ngày qua, tại các quán bia, rượu ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ người dân vẫn tụ tập ăn uống, nhưng đã ý thức đi bằng xe taxi, hoặc để một người không uống rượu lái xe.

CSGT Phú Thọ xử lý các ma men.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số ít người vẫn chưa ý thức được tác hại, sự nguy hiểm khi đã uống rượu bia điều khiển phương tiện và chỉ đến khi bị lực lượng CSGT xử phạt mới “tỉnh cả rượu”. Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Tuấn, nhà ở thành phố Việt Trì đi xe máy bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì vi phạm lỗi nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện một tuần. Đến khi bị lực lượng chức năng xử phạt, anh Tuấn vẫn chưa ý thức được vi phạm của mình: "Tôi chỉ uống từ buổi trưa khi gia đình ông chủ đổ mái làm mâm cơm cúng. Còn bình thường, tôi không uống".



Trong vòng 20 ngày, từ khi lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ ra quân cao điểm tổng kiểm tra phương tiện đã xử lý được trên 200 trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn. Đại úy Nguyễn Quyết Thắng, Đội tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: "Xử lý vi phạm nồng độ cồn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Có nhiều người có nhiều mối quan hệ can thiệp vào thì anh em xử lý khó hơn. Nhiều trường hợp bỏ đi để lại xe. Mình không thể giữ họ được nên khó khăn khi xử lý".



Vài năm trở lại đây, từ trước khi có Nghị định 100 của Chính phủ được ban hành, lực lượng chức năng ở tỉnh Phú Thọ đã tập trung xử lý nghiêm vi phạm uống rượu bia khi điều khiển phương tiện. Các sở ban ngành, khối cơ quan hành chính tại tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm không uống rượu bia trong giờ làm việc, nếu phát hiện, bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ xem xét đánh giá thi đua tại đơn vị. Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không có vùng cấm.



Trung tá Kiều Hữu Tĩnh, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong đợt tổng kiểm tra, kiểm soát lần này cùng với lỗi vi phạm không mang giấy tờ, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá tải thì lỗi nồng độ cồn được tập trung xử lý nghiêm vì đây là nguy cơ tiềm ẩn cao về tai nạn giao thông.



"Nhiều năm qua Phòng CSGT đã xử lý nồng độ cồn quyết liệt… Qua theo dõi, chúng tôi thấy ý thức người dân đã nâng cao. Đã uống rượu bia thì đi taxi, hoặc người không uống lái xe... Ý thức người tham gia giao thông chuyển biến tích cực", Trung tá Kiều Hữu Tĩnh nói.



Việc xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi nồng độ cồn trong thời vừa qua của lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ là nỗi khiếp sợ đối với các “ma men”, qua đó đã thay đổi được thói quen sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện của người dân, góp phần hạn chế được tai nạn giao thông./.