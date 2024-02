CSGT sẽ tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên ngày đêm, không có vùng cấm

"Không vội mừng khi tai nạn giao thông được kéo giảm"

Năm 2023 được Bộ Công an xác định là năm xử lý vi phạm về nồng độ cồn với mục tiêu nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông (TNGT), nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến rượu, bia. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm” và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, năm 2023, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết, cụ thể: giảm 1.285 vụ (-5.5%), giảm 1.922 người chết (-14.18%).

Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", ngành Công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm" qua đó đã xử lý 770.374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm), trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang. Số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, cơi nới thành thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm rõ rệt. Toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, số người chết giảm 24,38%.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, mới đây Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức công bố Báo cáo an toàn giao thông đường bộ toàn cầu 2023. Theo báo cáo này, Việt Nam là 1 trong số 45/193 quốc gia thành viên có tỷ lệ nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011-2020. Theo tính toán của WHO, tỷ lệ số người tử vong trên của Việt Nam đã giảm từ 25.4 người/100.000 dân vào năm 2010 xuống còn 17.7 người/100.000 dân vào năm 2021 (giảm 43,5%).

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) giới thiệu Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm, chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông hôm 5/2/2024

Liên quan đến nội dung này, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đánh giá: “Số vụ tai nạn giao thông và số người chết được kéo giảm trong thời gian gần đây là điều đáng khích lệ. Điều này cho thấy những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của đông đảo người dân bước đầu đã có kết quả tích cực. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta vội mừng, vì vẫn còn đó một số vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn còn xảy ra…Để tiếp tục kéo giảm số người chết do TNGT chúng tôi quyết liệt chỉ đạo, tiếp tục thực hiện với tinh thần tăng cường tuyên truyền đi đôi với quyết liệt xử lý theo đúng quy định của pháp luật. “Không có vùng cấm không có ngoại lệ, làm việc xuyên đêm xuyên tết”, tập trung ngăn chặn những hành vi dẫn đến TNGT, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích”.

Năm 2024 sẽ tiếp tục xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn “xuyên ngày đêm, không có vùng cấm”

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh: “Cục CSGT luôn xác định mục tiêu là làm sao để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông xuống. Chúng tôi luôn xác định một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra tai nạn giao thông, mất trật tự an toàn giao thông là tài xế vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích. Vì vậy ngay từ đầu năm 2024 chúng tôi tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương, tập trung xử lý với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ, làm việc xuyên đêm xuyên tết, tập trung ngăn chặn những hành vi dẫn đến TNGT. Xuyên suốt trong năm 2024 chúng tôi tiếp tục thực hiện theo tinh thần đó”.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, để tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia dự kiến phấn đấu hoàn thành 2 mục tiêu là: Tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là TP. Hà Nội và TP.HCM.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Ủy ban ATGT Quốc gia và các Bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Một là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Nghị quyết 149 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23 và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Uỷ ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Hai là, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm áp dụng kịp thời các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về GTVT; quản lý chặt chẽ việc triển khai thực hiện các quy hoạch, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm.

Ba là, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thuỷ nội địa; bảo vệ an toàn tĩnh không đường tiếp cận và khu bay các cảng hàng không.

Bốn là, nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

Năm là, tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

Sáu là, kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số.

Bảy là, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh trong giao thông vận tải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành GTVT, Công an, Y tế, Bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật và chia sẻ phục vụ công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tám là, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.