Cục CSGT lên tiếng về việc cấm xe bán tải vào nội đô Hà Nội

Thứ Sáu, 09:42, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước những băn khoăn của người dân về việc xe bán tải (pickup) được xếp vào nhóm xe con hay xe tải trong tổ chức giao thông, Cục cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có thông tin hướng dẫn chi tiết, vì nhiều người vẫn còn hiểu sai.

Phân loại xe bán tải theo quy định mới

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh việc xe bán tải (pickup) có bị cấm lưu thông vào nội đô Hà Nội vào ban ngày hay không. Thông tin này khiến không ít chủ phương tiện lo lắng, đặc biệt khi nhiều người cho rằng xe bán tải có thể bị xếp chung với xe tải và chịu các khung giờ hạn chế tương tự. Thực tế, sự “nhập nhằng” trong cách hiểu về phân loại phương tiện cùng với quy định tải trọng là nguyên nhân chính dẫn đến những tranh cãi này.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), việc phân loại xe bán tải hiện đã được quy định rõ ràng trong hệ thống văn bản pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn chưa hiểu đầy đủ nên dẫn đến áp dụng sai khi tham gia giao thông.

Căn cứ Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 (hiện thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng), xe bán tải được chia thành hai loại cụ thể:

Ô tô con pickup: Thuộc nhóm ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể lái xe), quy định tại Phụ lục I. Ô tô tải pickup: Thuộc nhóm ô tô tải thông dụng, quy định tại Phụ lục IV.

Sự khác biệt này có ý nghĩa quan trọng, bởi mỗi loại xe sẽ chịu quy định giao thông khác nhau, bao gồm cả việc có bị hạn chế vào nội đô hay không.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, việc phân loại xe không dựa trên tên gọi phổ biến hay thói quen sử dụng, mà được xác định bởi cơ quan đăng kiểm.

Mitsubishi Triton cabin kép và Isuzu D-Max cabin đơn thuộc nhóm ô tô tải thông dụng (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các trung tâm đăng kiểm sẽ căn cứ vào thông số kỹ thuật của từng phương tiện để phân loại là: Ô tô con pickup; Hoặc ô tô tải pickup;

Thông tin này được ghi rõ trên: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe mới), hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe đang lưu hành)

Chủ xe cần làm gì để tránh bị xử phạt?

Để xác định chính xác xe của mình thuộc loại nào, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân: Kiểm tra trực tiếp trên Giấy chứng nhận kiểm định

Đối chiếu các mục: “Loại phương tiện”; “Khối lượng toàn bộ”. Đây là căn cứ pháp lý duy nhất để xác định xe có thuộc diện bị hạn chế hay không khi di chuyển trong nội đô.

Trước những băn khoăn của người dân về việc xe bán tải (pickup) được xếp vào nhóm xe con hay xe tải trong tổ chức giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có thông tin hướng dẫn chi tiết, vì nhiều người vẫn còn hiểu sai.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật lưu ý: “Người dân không nên tự suy đoán theo cách gọi thông thường, mà cần căn cứ vào giấy tờ kiểm định do cơ quan có thẩm quyền cấp để đảm bảo tuân thủ đúng quy định.”

Từ những quy định trên có thể thấy, không phải tất cả xe bán tải đều bị xem là xe tải và bị cấm vào nội đô vào ban ngày. Việc có bị hạn chế hay không phụ thuộc hoàn toàn vào phân loại cụ thể của từng phương tiện theo hồ sơ đăng kiểm.

Do đó, thay vì hoang mang trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chủ xe cần chủ động kiểm tra giấy tờ pháp lý của phương tiện để nắm rõ quyền lưu thông của mình, tránh vi phạm không đáng có.

Văn Ngân/VOV.VN
Hà Nội chuyển taxi xăng sang điện vào năm 2030, tài xế vừa mừng vừa lo
VOV.VN - Kế hoạch chuyển đổi 100% taxi sang xe điện vào năm 2030 của Hà Nội nhận được sự đồng thuận cao nhờ lợi ích môi trường. Tuy nhiên, để lộ trình về đích đúng hạn, các tài xế mong muốn thành phố sớm thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính và hạ tầng trạm sạc để giảm bớt áp lực kinh tế.

Hà Nội chuyển taxi xăng sang xe điện: Tài xế ủng hộ nhưng còn nhiều trăn trở
VOV.VN - TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi toàn bộ taxi sử dụng xăng, dầu sang taxi điện. Chủ trương được đánh giá là bước đi mạnh mẽ nhằm giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí đô thị, song cũng đặt ra không ít thách thức về tài chính cho tài xế và yêu cầu cấp bách về phát triển hạ tầng trạm sạc

Cần có tiêu chuẩn an toàn cho xe điện xuống hầm tránh "phép vua thua lệ làng"
VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều chung cư đồng loạt ban hành lệnh cấm xe điện xuống hầm gây tranh cãi, các chuyên gia cho rằng điều Việt Nam thiếu hiện nay không phải là mệnh lệnh hành chính mà là một hệ thống quy chuẩn – công nghệ – bảo hiểm đồng bộ để đảm bảo an toàn cháy nổ.

