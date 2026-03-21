Cục CSGT sẽ đề xuất siết sát hạch lái xe, tăng yêu cầu đạo đức và kỹ năng

Thứ Bảy, 09:12, 21/03/2026
VOV.VN - Theo Cục CSGT, việc quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe giúp tài xế sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật, tạo kỹ năng tốt khi lái xe trên đường.

Thông tin từ Cục CSGT, thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có đạo đức lái xe.

CSGT kiểm tra trước khi học viên thực hiện bài thi sát hạch giấy phép lái xe.

Qua phân tích đánh giá của Cục CSGT đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường, lỗi trong các vụ tai nạn giao thông cho thấy chưa đồng bộ, thống nhất.

Cục CSGT lấy ví dụ đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D, việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng…, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân gây tai nạn giao thông hàng đầu.

Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường thì học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc.

Như vậy, việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái, mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.

Cục CSGT kỳ vọng việc quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe giúp tài xế sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật, tạo kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng xử lý từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 1.000 trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm.

Trong đó, nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ…

Xe tải hiện chiếm khoảng 31% tổng số ô tô trên cả nước. Tuy nhiên, trong năm 2025, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải lại chiếm tới 26% tổng số vụ. Bình quân cứ 10 vụ tai nạn thì gần 3 vụ có liên quan đến xe tải, khiến khoảng 3 người tử vong và 2 người bị thương.

Sát hạch, cấp GPLX cần đổi mới thế nào?

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Công an đổi mới toàn diện công tác sát hạch và cấp GPLX, bảo đảm người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành lái xe an toàn.

Hà Nội làm gì để giải bài toán quá tải sát hạch lái xe?
Hà Nội làm gì để giải bài toán quá tải sát hạch lái xe?

VOV.VN - Trước và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội tăng cao, gây áp lực lớn cho lực lượng chức năng. Với phương châm "Nhanh – Minh bạch – Thuận tiện", Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường nhân lực, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu người dân.

Hà Nội làm gì để giải bài toán quá tải sát hạch lái xe?

Hà Nội làm gì để giải bài toán quá tải sát hạch lái xe?

VOV.VN - Trước và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội tăng cao, gây áp lực lớn cho lực lượng chức năng. Với phương châm “Nhanh – Minh bạch – Thuận tiện”, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường nhân lực, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu người dân.

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?
Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

VOV.VN - Chuyên gia và người dân ủng hộ bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe vì: "Phần thi này còn thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế. Có những nội dung tình huống mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe".

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

VOV.VN - Chuyên gia và người dân ủng hộ bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe vì: "Phần thi này còn thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế. Có những nội dung tình huống mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe".

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe
Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

VOV.VN - Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025/TT-BCA, quy định thí sinh chỉ cần đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

VOV.VN - Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025/TT-BCA, quy định thí sinh chỉ cần đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Miễn phí đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho vùng sâu tại Gia Lai
Miễn phí đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho vùng sâu tại Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh.

Miễn phí đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho vùng sâu tại Gia Lai

Miễn phí đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho vùng sâu tại Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm sát hạch lái xe vệ tinh: Giảm áp lực cho Hà Nội
Trung tâm sát hạch lái xe vệ tinh: Giảm áp lực cho Hà Nội

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhu cầu học và thi lấy giấy phép lái xe tại Hà Nội tăng đột biến, phản ánh tới đường dây nóng của VOVGT nhiều người than phiền họ phải chờ đợi hàng tháng trời mà vẫn chưa được gọi dự thi.

Trung tâm sát hạch lái xe vệ tinh: Giảm áp lực cho Hà Nội

Trung tâm sát hạch lái xe vệ tinh: Giảm áp lực cho Hà Nội

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhu cầu học và thi lấy giấy phép lái xe tại Hà Nội tăng đột biến, phản ánh tới đường dây nóng của VOVGT nhiều người than phiền họ phải chờ đợi hàng tháng trời mà vẫn chưa được gọi dự thi.

