Cung rước xá lợi Phật qua nhiều tuyến phố Hà Nội dịp Đại lễ Phật đản

Theo kế hoạch, đoàn sẽ xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về chùa Quán Sứ.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, lễ cung rước xá lợi Phật là một trong những sự kiện tâm linh trọng điểm của mùa Phật đản năm nay. Hoạt động không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, thanh tịnh giữa lòng Thủ đô mà còn là dịp để cộng đồng Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn cung rước đi qua các tuyến phố trung tâm được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân và Phật tử tham dự. Mỗi bước chân theo đoàn rước không chỉ là hành trình hướng về những giá trị tâm linh thiêng liêng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, an lạc và lối sống thiện lành trong cộng đồng.

Lễ cung rước cũng được xem là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.

Đoàn xe rước xá lợi Đức Phật đi qua khu vực phía trước Tràng Tiền Plaza

Cùng với Hà Nội, nhiều hoạt động quy mô lớn chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 cũng sẽ diễn ra tại TP.HCM. Theo đó, vào 4h ngày 24/5 (mùng 8/4 âm lịch) và 4h ngày 31/5 (15/4 âm lịch), các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã kính mừng ngày Đức Phật đản sinh và cầu nguyện quốc thái dân an.

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành thông bạch gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh và định hướng các hoạt động trang nghiêm, thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ vì hòa bình nhân loại.

Trong thông điệp Phật đản gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, những giá trị từ bi và trí tuệ mà Đức Phật truyền dạy vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời đại, góp phần vun đắp hòa bình, tăng cường đoàn kết và hướng tới sự phát triển bền vững.