“Cùng Việt Nam tiến bước 2026” - Hành trình 10 tỷ bước xanh

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025. Năm nay, chương trình có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và các xã, phường trên cả nước.

Hàng nghìn người tham gia đi bộ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Minh Châu).

Tại Nghệ An, điểm cầu cấp tỉnh được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh. Tại Hà Tĩnh, điểm cầu cấp tỉnh đặt tại Quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen.

Đúng 6h, cùng với cả nước, các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân tại hai điểm cầu hướng về Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, theo dõi Lễ Thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca.

Khoảnh khắc thiêng liêng này thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của hàng triệu người Việt Nam cùng hướng về Tổ quốc.

Sau hiệu lệnh xuất phát, tại các điểm cầu và các xã, phường trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, hàng vạn người mặc áo cờ đỏ sao vàng đồng loạt tham gia đi bộ, tạo nên không khí sôi nổi, rực rỡ.

Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước 2026" tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” mong muốn tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khuyến khích rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên, lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân với quần chúng nhân dân; đồng thời khuyến khích mỗi người xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực.

Đặc biệt, chương trình hướng tới lan tỏa thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hàng nghìn người tham gia đi bộ tại Quảng trường Thành Sen, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Minh Châu)

Người dân xã Đại Đồng tỉnh Nghệ An tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”. (Ảnh: Minh Châu)

Đông đảo người dân cùng hào hứng tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”. (Ảnh: Minh Châu)

Tại Thanh Hóa, trên Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân đã tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai, nối dài hành trình “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”. ​​​​​Theo kế hoạch, lực lượng tham gia chương trình tại Thanh Hóa gồm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và người dân thuộc 7 phường; cùng giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

Sáng 30/8, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, góp những bước chân vào hành trình “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Tại Thanh Hóa, hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân. Việc tổ chức hoạt động tại Quảng trường Lam Sơn góp phần tạo không khí đoàn kết, sôi nổi và lan tỏa tinh thần hưởng ứng trong cộng đồng.

Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, chương trình còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước.

Tại Cần Thơ, hơn 5.600 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia đi bộ tại điểm xuất phát Quảng trường Tây Đô với cự ly 1,2km.

Sự kiện thu hút hơn 5.600 người tham gia, minh chứng cho sức huy động của các phong trào cộng đồng khi mục tiêu về sức khỏe được đặt song hành với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Bởi mục tiêu chương trình là kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường, chung tay hướng tới mục tiêu Net Zero, cắt giảm phát thải carbon. Chương trình cũng hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới với mục tiêu 10 tỷ bước chân xanh.

Mục tiêu chương trình là kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Sau lễ chào cờ, các lực lượng tham gia đi bộ với cự ly 1,2 km. Theo Ban Tổ chức, mỗi bước chân được ghi nhận trên nền tảng công nghệ số, tích lũy vào mục tiêu 10 tỷ bước chân xanh. Đối với Cần Thơ, thông điệp này có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố đang từng bước hình thành nếp sống đô thị theo hướng xanh, văn minh và thân thiện với môi trường. Việc huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia cho thấy các phong trào cộng đồng sẽ có sức lan tỏa lớn hơn khi được tổ chức trong không gian mở, gắn với những giá trị thiết thực và dễ tham gia.

Từ mỗi cá nhân, mỗi bước chân, thông điệp về lối sống xanh được chuyển thành hành động cụ thể lan tỏa ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng.

Nhiều gia đình cùng đồng hành với sự kiện, lan tỏa ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng

Tại Lạng Sơn, trên đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri và một số xã, phường trong tỉnh diễn ra chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 với sự tham gia của khoảng 7.000 cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Sáng 30/8, tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri và một số xã, phường trong tỉnh Lạng Sơn diễn ra chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" là hoạt động rèn luyện thể chất có ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh. Qua chương trình, tỉnh Lạng Sơn mong muốn các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân duy trì thói quen luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên, lựa chọn hình thức vận động phù hợp với độ tuổi và điều kiện của mỗi người. Qua đó, đưa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Sau lễ khai mạc, các đại biểu và đông đảo các lực lượng, người dân đã tham gia đi bộ cự ly gần 2km trên tuyến đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Các đại biểu và đông đảo các lực lượng, người dân đã tham gia đi bộ cự ly gần 2 km trên tuyến đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri

Với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” tiếp nối hoạt động năm 2025, đồng thời mở rộng mục tiêu từ rèn luyện sức khỏe sang khuyến khích lối sống xanh, giảm phát thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Người dân có thể đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức của chương trình để cùng đóng góp vào mục tiêu 10 tỷ bước xanh.

Chương trình cũng hướng tới mục tiêu thực hiện 10 tỷ bước chân xanh trên cả nước, góp phần thúc đẩy thói quen đi bộ, giảm phát thải, bảo vệ môi trường

Tại Đắk Lắk, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, hàng nghìn người dân tại tỉnh Đắk Lắk tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Đúng 6 giờ, tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp sóng trực tiếp từ điểm cầu trung tâm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, tham gia Lễ Chào cờ đồng loạt trên toàn quốc.

Ngay sau Lễ chào cờ, hơn 4.000 người dân, cán bộ, công chức, viên chức cùng các lực lượng vũ trang cùng đi bộ 2 km qua các tuyến đường Trường Chinh, Trần Nhật Duật, Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, phường Buôn Ma Thuột.

Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, người dân vừa đi bộ rèn luyện sức khỏe, vừa hòa chung không khí sôi nổi đóng góp vào mục tiêu 10 tỷ bước chân xanh.

Cùng với điểm cầu cấp tỉnh, 102 xã, phường trong toàn tỉnh Đắk Lắk đều tổ chức đi bộ đồng loạt theo khung giờ của chương trình. Chương trình đã thu hút đông đảo người dân địa phương và nhiều du khách, trong đó có cả du khách quốc tế. Ông Paul, du khách đến từ Malaysia chia sẻ, dù phải thức dậy sớm hơn thường lệ nhưng ông rất hào hứng khi được tham gia hoạt động.

“Trải nghiệm này thật thú vị. Bình thường tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng, nhưng hôm nay tôi có mặt ở đây từ 5 giờ. Tôi rất hào hứng. Chúng tôi đã tìm hiểu về chương trình và hôm nay cùng bạn bè tham gia. Mọi thứ thật tuyệt vời”, ông Paul cho biết.