Cứu 4 người bị mắc kẹt ra khỏi đám cháy ở Hải Phòng

Theo Công an TP Hải Phòng, vào hồi 23h16 phút ngày 13/7, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Hải Phòng) nhận được tin báo cháy xảy ra tại số nhà 302, đường 351, gần chợ Minh Kha, phường An Hải, thành phố Hải Phòng.

Lực lượng chức năng sử dụng thang và các biện pháp nghiệp vụ để cứu 4 người ra khỏi đám cháy (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Thông tin ban đầu, ngôi nhà bị cháy có 2 tầng, trong nhà có người già và trẻ em bị mắc kẹt. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, gồm: lực lượng, 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu nạn cứu hộ khẩn trương đến hiện trường vụ cháy. Đồng thời thông báo cho Điện lực khu vực An Hải để đảm bảo an toàn điện tại khu vực cháy.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hoả đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tập trung cứu nạn những người mắc kẹt, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy. Đến khoảng 23h50 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 đã cứu được 4 người mắc kẹt gồm: Một cụ bà lớn tuổi, vợ của chủ nhà và hai cháu nhỏ.

Các nạn nhân sau khi được sơ cứu đã được chuyển ngay đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe, hiện, tình hình đã ổn định.