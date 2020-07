Cứu hộ 19 thuyền viên tàu cá Kiên Giang gặp nạn ở Bạch Long Vỹ

Chiều tối 11/7, tàu cá vỏ gỗ KG 95070TS do ông Đinh Kim Tiền (SN 1968, trú tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng hành trình từ âu Tây Nam sang âu Tây Bắc của đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) để bán hải sản và mua nước ngọt. Khi cách cửa âu Tây Nam Bạch Long Vĩ khoảng 300m, do chưa quen luồng lạch lại gặp sóng to, gió mạnh khiến tàu bị mắc cạn. Tàu cá phát tín hiệu đề nghị cứu nạn, trên tàu lúc này có 19 thuyền viên.

Tàu KG 95070 TS gặp nạn trên biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng).

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ điều động tàu BP 02.06.04, xuồng cứu hộ và 7 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ tàu KG 95070TS. Tuy nhiên, do trời tối, sóng to và gió mạnh, đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ tiếp tục điều động 20 cán bộ chiến sĩ và trang bị thêm 3 phao bè cùng các phương tiện tiếp cận tàu cá và đưa được 19 thuyền viên tàu KG 95070 TS về Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ an toàn.

Các thuyền viên đã được đưa về Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ an toàn.

Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ đã bố trí nơi ở tạm thời và hỗ trợ y tế, động viên thăm hỏi các thuyền viên tàu KG 95070 TS./.