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Cứu kịp thời người đàn ông bị con cá rô sống chui vào cổ họng

Thứ Sáu, 18:03, 26/06/2026
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VOV.VN - Ngày 26/6, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), các y bác sĩ của bệnh viện vừa tiến hành nội soi cấp cứu, gắp thành công một con cá rô sống ra khỏi thực quản của một bệnh nhân.

Cụ thể, vào chiều 23/6, ông Trần Văn H. (39 tuổi, quê ở xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, mệt, khạc đàm nhớt lẫn máu đỏ tươi liên tục.

Theo người nhà bệnh nhân, trong quá trình kéo lưới, anh H. có ngậm tạm con cá rô sống vào miệng để rảnh tay bắt thêm cá; bất ngờ, con cá vùng vẫy mạnh, chui thẳng xuống cổ họng và bị mắc kẹt.

cuu kip thoi nguoi dan ong bi con ca ro song chui vao co hong hinh anh 1
Con cá rô được gắp ra khỏi thực quản của bệnh nhân H.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn cấp và chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi để can thiệp gắp dị vật. Qua thám sát nội soi, các bác sĩ phát hiện phần đầu của con cá đã chui sâu xuống thực quản, đồng thời hai mang cá bung rộng và găm chặt ngang tại vị trí miệng thực quản.

Để đảm bảo an toàn cho niêm mạc người bệnh, ê-kíp nội soi đã phải khéo léo thao tác xoay trở dị vật nhằm thu gọn hai mang cá trước khi tiến hành gắp ra ngoài. Con cá rô được lấy ra có kích thước chiều dài khoảng 11 - 12cm và bề ngang khoảng 6-7cm (tính luôn cả vây).

Là người trực tiếp can thiệp cấp cứu, Bác sĩ Thạch Hoàng Huy (Trưởng Khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn) cho biết quá trình nội soi gắp dị vật kéo dài khoảng 25 phút. Ê-kíp gặp không ít khó khăn do cá rô vẫn còn sống, thân trơn nhớt và đã chui lọt vào sâu vùng ngã ba hầu họng. Bác sĩ Huy nhận định, sự cố này đe dọa nghiêm trọng đến cả hệ hô hấp lẫn tiêu hóa. Nếu bệnh nhân H. không được cấp cứu kịp thời sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy hô hấp do tắc nghẽn đường thở, xuất huyết khó cầm và nhiễm trùng niêm mạc hầu họng.

Sau khi được gắp dị vật, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, không còn khó thở và giảm khạc đàm ra máu. Bệnh nhân đã có thể nói chuyện, ăn thức ăn mềm và xuất viện trong ngày.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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