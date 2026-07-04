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VOV.VN - Rạng sáng nay, một vụ đắm tàu cá đã xảy ra trên vùng biển đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). Tất cả ngư dân gặp nạn đã được các lực lượng cứu hộ an toàn.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_cuu_nan_thanh_cong_7_ngu_dan_trong_vu_dam_tau_ca_tren_bien_co_to.m3u8
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Cứu nạn thành công 7 ngư dân trong vụ đắm tàu cá trên biển Cô Tô
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2026-07/tiktok_cuu_nan_thanh_cong_7_ngu_dan_trong_vu_dam_tau_ca_tren_bien_co_to.m3u8
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