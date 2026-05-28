Cứu nạn thành công tất cả ngư dân trên tàu gặp nạn ở vùng biển Hải Phòng

VOV.VN - Liên quan vụ tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết, đến tối 27/5, 11/11 ngư dân trên tàu đã được cứu an toàn. Sức khoẻ các thuyền viên đều ổn định.