Cứu sống 2 du khách bị đuối nước khi tắm biển Nhật Lệ, Quảng Trị

Tóm tắt

VOV.VN - Trong chuyến tham quan tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ), đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã cứu sống du khách đuối nước sau khi lực lượng cứu hộ đưa lên bờ biển Nhật Lệ trong tình trạng ngưng tuần hoàn, nguy kịch.

