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VOV.VN - Trong quá trình ứng phó với hoàn lưu bão số 1, lực lượng Công an xã Mù Cang Chải đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_cuu_song_nam_thanh_nien_bi_lu_cuon_trong_dem_o_mu_cang_chai.m3u8
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Cứu sống nam thanh niên bị lũ cuốn trong đêm ở Mù Cang Chải
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2026-07/tiktok_cuu_song_nam_thanh_nien_bi_lu_cuon_trong_dem_o_mu_cang_chai.m3u8
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