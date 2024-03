Cứu vớt nam thanh niên nghi “ngáo đá” nhảy cầu Thuận Phước

Khoảng 1h sáng 4/3, người dân phát hiện 1 nam thanh niên nằm vắt vẻo ở lan can cầu Thuận Phước nên báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng triển khai lực lượng đến túc trực dưới sông để ứng cứu.

Nam thanh niên nghi “ngáo đá” nằm vắt vẻo ở lan can cầu Thuận Phước

Khi phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng Công an quận Hải Châu khuyên can nhưng nam thanh niên vẫn nhảy xuống sông. May mắn là lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ túc trực bên dưới đã tiếp cận tìm kiếm và vớt được nam thanh niên dưới nước.

Nam thanh niên dương tính với ma túy

Người này sau đó được đưa lên bờ và được cán bộ y tế cứu chữa. Qua xác minh, nam thanh niên tên Nguyễn Trường A (28 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Tại bệnh viện, tiến hành thử test nhanh, Nguyễn Trường A. dương tính với chất ma túy.