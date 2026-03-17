Đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng

Thứ Ba, 18:44, 17/03/2026
VOV.VN - Những năm gần đây, các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào Cơ Tu ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Nhiều hộ đồng bào Cơ Tu tự lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đầu tư nguồn lực, đa dạng mô hình giảm nghèo ở miền núi.

Trước đây, gia đình ông Bnướch Việt Hùng, người Cơ Tu, ở thôn Ra Đung, xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Ông Bnướch Việt Hùng đã vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các nguồn vốn lồng ghép khác được 100 triệu đồng để cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại nuôi heo, gà, bò sinh sản. Đến nay, ông Bnướch Việt Hùng có đàn gia súc, gia cầm hơn 1.000 con. Chăn nuôi phát triển, ông Bnướch Việt Hùng trồng thêm các loại cây ăn quả như: sầu riêng, mít, ổi, xoài...cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

Da dang mo hinh giam ngheo o mien nui Da nang hinh anh 1
Việc nuôi gà của ông Bnướch Việt Hùng cho thu nhập cao

Ông Bnướch Việt Hùng là đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, thường xuyên hướng dẫn bà con cách làm ăn, hỗ trợ cây giống: “Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng, việc sử dụng đúng mục đích có hiệu quả đã đem lại kinh tế cao cho gia đình. Tôi mong lãnh đạo xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng quan tâm tạo điều kiện để giúp người dân tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế. Bản thân tôi là đảng viên luôn đi đầu chia sẻ giúp bà con hộ nghèo phát triển kinh tế”.

Da dang mo hinh giam ngheo o mien nui Da nang hinh anh 2
Nuôi heo đen bản địa giúp nhiều gia đình ở miền núi thoát nghèo

Trước đây, cuộc sống của bà con đồng bà Cơ Tu ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào rừng. Bây giờ, nhiều hộ đã biết cách đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Châu Ngọc Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt mà còn thay đổi cách nghĩ từ “nuôi để ăn” sang "nuôi để làm giàu". 

“Định hướng của địa phương sắp đến là giúp bà con phát triển theo hướng nông, lâm nghiệp kết hợp với phát triển du lịch. Về nông nghiệp tập trung phát triển các cây có giá trị kinh tế cao tại địa phương, ví dụ cây ươi, lòn bon. Ngoài ra phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn, nuôi ếch”, ông Vĩnh nói.

Da dang mo hinh giam ngheo o mien nui Da nang hinh anh 3
Người dân miền núi Đà Nẵng thoát nghèo nhờ chăn nuôi, trồng trọt

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 50.000 nông dân làm kinh tế giỏi. Hội Nông dân thành phố đứng ra tín chấp với các Ngân hàng, và sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp hơn 50.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất với gần 4.700 tỷ đồng. Một số mô hình bước đầu mang lại hiệu quả cao như: mô hình trồng mít và thâm canh cây bưởi da xanh, trồng sầu riêng, nuôi gà, heo đen bản địa, nuôi cá...

Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi dành nguồn vốn này cho các nhóm hộ vay vốn theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã. Đối với vùng sâu vùng xa, chúng tôi ưu đãi dành nguồn vốn của Ngân hành Chính sách xã hội nhiều hơn giúp bà con miền núi đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, nuôi heo bản địa rồi trồng cây đẳng sâm, trồng cây ba kích, nhiều mô hình đem lại hiệu quả rất cao”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Tag: mô hình giảm nghèo miền núi Đà Nẵng mô hình giảm nghèo ở miền núi Đà Nẵng mô hình giảm nghèo ở Đà Nẵng
