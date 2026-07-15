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Đà Nẵng áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử trong điều trị bệnh

Thứ Tư, 19:25, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngành Y tế TP Đà Nẵng đang hoàn thành các bước của quy trình bệnh án điện tử trong khám, điều trị bệnh, hướng đến y tế thông minh. Đến 30/10, các bệnh viện phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo NQ 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Ái (72 tuổi), ở xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng đến khám, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng vì mất ngủ dài ngày. Khi đến khám, ông Ái chỉ cần mang theo căn cước công dân, mọi thủ tục đăng ký khám đều làm trên máy, qua Kiost y tế tự động đặt tại bộ phận tiếp nhận bệnh nhân. Hồ sơ bệnh án bằng điện tử, bệnh nhân truy cập vào phần mềm cài đặt trên điện thoại thông minh để nắm.

Ông Nguyễn Văn Ái bày tỏ hài lòng khi làm thủ tục khám, điều trị  đơn giản, tiện ích: “Hồi trước đi điều trị nhiều lần nên mỗi lần vào bệnh viện thủ tục rườm rà giấy tờ xét nghiệm, bảo hiểm y tế cho nên rất phiền hà cho người lớn tuổi như tôi. Nhưng vào đây đợt này chỉ cần đưa căn cước công dân quét mã là xong, vào bác sĩ điều trị, rất thuận lợi cho người cao tuổi như tôi, khỏe chả cần giấy tờ rườm rà”.

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Máy đo huyết áp kết nối thông tin vào hồ sơ bệnh án điện tử của người bênh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng

Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng là đơn vị y tế công lập đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ tháng 4/2025, bệnh viện này đã chuyển hẳn sang hình thức bệnh án điện tử, không giấy tờ. Người bệnh dễ dàng đăng ký lịch khám bệnh thông qua các nền tảng số như Zalo OA, Website, hotline của bệnh viện. Hệ thống phần mềm sẽ tự động sắp xếp số thứ tự, hẹn giờ khám và gửi lời nhắc khám qua điện thoại thông minh bệnh nhân, giảm thời gian đi lại, chờ đợi. Khi người bệnh đến khám, thực hiện các thủ thuật như chụp X-Quang, CT thì kết quả phim chụp được lưu thẳng vào hồ sơ bệnh án. Kỹ thuật viên tại phòng chụp CT vừa chụp xong, bác sĩ có ngay hình ảnh chụp khi truy cập vào hồ sơ người bệnh.

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Sau khi chụp CT xong, hồ sơ bệnh nhân được khởi tạo mã QR để bác sĩ quét mã lấy thông tin hình ảnh chụp CT của người bệnh, không cần phải in phim tốn kém

Các bác sĩ khám bệnh đều phải dùng ipad thay vì dùng hồ sơ giấy. Hồ sơ bệnh án điện tử vừa tiết kiệm chi phí in ấn, tiết kiệm thời gian chờ đợi và đặc biệt sẽ được lưu trữ vào hồ sơ người bệnh, được sử dụng cho các lần tái khám hoặc chuyển đến các cơ sở y tế khác.

Bác sĩ CK I Nguyễn Thế Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đang thực hiện chữ ký số của người bệnh để  hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử: “Qua 1 năm bệnh viện được thẩm định hoàn toàn trên môi trường điện tử và trong quá trình thẩm định không xảy ra sự cố gì. Bệnh viện luôn luôn chú trọng công tác chuyển đổi số. Hiện tại, bệnh viện còn đang thực hiện chữ ký số của bệnh nhân và đang chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để triển khai động bộ. Hy vọng từ giờ đến cuối năm 2026 sẽ hoàn chỉnh chữ ký số người bệnh thì lúc đó bệnh viện bỏ hoàn toàn bệnh án giấy”.

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Hồ sơ bệnh án là những file pdf được lưu trữ trong máy tính bảng không còn lưu hồ sơ giấy.

Hiện nay, tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử,  góp phần hiện đại hóa hoạt động khám chữa bệnh, giúp kết nối đồng bộ dữ liệu y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân, giảm chi phí in ấn, giảm thủ tục hành chính tại bệnh viện.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang khẩn trương kết nối đồng bộ dữ liệu để sớm công bố hoàn thành bệnh án điện tử: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế, 30/10 phải dùng bệnh án điện tử không giấy, Bệnh viện Đà Nẵng đã chuẩn bị cách đây 2 năm rồi. Chúng ta có thể trả kết quả qua điện thoại di động, xét nghiệm không còn phải in giấy ra, hồ sơ bệnh án thì không giấy. Bệnh viện đã họp rất nhiều lần, làm việc các công ty cung cấp phần mềm để 30/10 cố gắng hoàn thành đúng theo tiến độ của Bộ Y tế”.

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Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng là đơn vị y tế công lập đầu tiên được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử.

Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện liên thông dữ liệu y tế giữa các bệnh viện, bảo hiểm và dân cư, nâng cao hiệu quả quản lý thông tin, hồ sơ sức khỏe của người dân. Các cơ sở y tế đã đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ, từ trang thiết bị, đường truyền internet, lưu trữ dữ liệu an toàn, liên thông với Bộ Y tế, góp phần hình thành một môi trường khám chữa bệnh hiện đại, chuyên nghiệp.

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Bệnh viện Đà Nẵng vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh

VOV.VN - Sáng nay (4/11), Bệnh viện Đà Nẵng đưa vào vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hệ thống vận hành này do Bệnh viện Đà Nẵng đồng phối hợp với Ngân hàng HDBank thực hiện.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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