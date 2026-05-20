Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn đề nghị Chủ tịch UBND các xã: Trà Vân, A Vương, Hùng Sơn, La Dêê, Phước Thành, Tây Giang, Đắc Pring, La Êê, Trà Tân, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập, Duy Xuyên; các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương và đơn vị liên quan phối hợp triển khai xóa thôn, cụm dân cư lõm sóng trên địa bàn. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xóa các thôn, khu vực lõm sóng viễn thông trước ngày 30/6/2026.

Nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) còn lõm sóng

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30/6 tới, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND các xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viettel Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn, cụm dân cư lõm. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đất đai theo quy định, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Viettel Đà Nẵng triển khai xây dựng trạm phát sóng. Đồng thời khắc phục các vị trí sạt lở tại các tuyến đường để đảm bảo vận chuyển vật tư thiết bị thi công xây dựng trạm.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp xác nhận, chấp thuận sự phù hợp trong việc xây dựng, lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn đảm bảo quy định; đồng thời phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi công xây dựng trạm.

Đà Nẵng phấn đấu đến hết 30/6/2026 xóa vùng lõm sóng

Sở Công Thương, Công ty Điện lực Đà Nẵng và các địa phương triển khai xây dựng điện lưới tại các vùng lõm điện trên địa bàn; hỗ trợ xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công xóa vùng lõm điện trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, ngoài việc khắc phục vùng lõm sóng, sở cũng có kế hoạch nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho 45 xã, phường: “Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành rà soát, phân loại và đề xuất nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho 45 xã phường. Chúng tôi tăng cường cơ chế phối hợp và phân quyền rõ ràng. Cần có cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các sở ngành với UBND các xã, phường trong xử lý sự cố, phản hồi kỹ thuật và triển khai ứng dụng, tránh tình trạng xử lý chồng chéo hoặc nhiều người tham gia nhưng không ai chịu trách nhiệm”.