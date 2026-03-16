  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở bờ sông tại xã A Vương

Thứ Hai, 16:41, 16/03/2026
VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai gây sạt lở bờ sông Châ Lang, đoạn qua trung tâm hành chính xã A Vương.

Thời gian qua, khu vực xã A Vương xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đặc biệt từ cuối tháng 10/2025 đến nay, trong đó có ảnh hưởng của bão số 13 (KALMAEGI) ngày 6/11/2025, gây hư hỏng nhiều hạng mục công trình trên địa bàn.

Mưa lũ đã làm sạt lở đất đá tại các mái taluy, vùi lấp và hư hỏng một số hạng mục như hộ lan mềm, cọc tiêu biển báo; đồng thời làm đổ trụ điện, đứt dây điện gây mất điện diện rộng. Tình trạng này ảnh hưởng đến giao thông đi lại và làm gián đoạn nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân tại các thôn, bản trên địa bàn xã.

Bờ sông Châ Lang, đoạn qua trung tâm hành chính xã A Vương, TP. Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định tình trạng sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy đang gây xói lở diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trụ sở UBND xã và khu dân cư tại trung tâm hành chính xã A Vương.

Trước tình hình trên, ngày 15/3/2026, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với tình trạng sạt lở bờ sông Châ Lang tại khu vực trung tâm hành chính xã A Vương.

Bờ kè bị xói lở khoét sâu tạo hàm ếch rất nguy hiểm

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã A Vương, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn, đảm bảo hậu cần tại các điểm sơ tán. Địa phương tăng cường cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, tuyên truyền để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

Nhiều đoạn bị xói lở ăn sâu vào bờ gây sạt lở

Chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng; theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở, cập nhật diễn biến và báo cáo kịp thời về UBND thành phố để chỉ đạo xử lý.

Ngư dân Đà Nẵng sắp xếp phiên biển, sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử

VOV.VN - Tại các làng chài ven biển Đà Nẵng, nhiều ngư dân chủ động sắp xếp lại lịch ra khơi để kịp trở về tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với họ, đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước.

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn
Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Sáng 6/3, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Sáng 6/3, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.

Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược
Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ này xác định rõ định hướng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư. Thành phố coi đây là một trong những động lực then chốt để địa phương bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược

Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ này xác định rõ định hướng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư. Thành phố coi đây là một trong những động lực then chốt để địa phương bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực﻿ cho phát triển khoa học và công nghệ
Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực﻿ cho phát triển khoa học và công nghệ

VOV.VN - Khoa học – Công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được Đà Nẵng xác định là động lực then chốt để tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực﻿ cho phát triển khoa học và công nghệ

Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực﻿ cho phát triển khoa học và công nghệ

VOV.VN - Khoa học – Công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được Đà Nẵng xác định là động lực then chốt để tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

