Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở bờ sông tại xã A Vương

Thời gian qua, khu vực xã A Vương xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đặc biệt từ cuối tháng 10/2025 đến nay, trong đó có ảnh hưởng của bão số 13 (KALMAEGI) ngày 6/11/2025, gây hư hỏng nhiều hạng mục công trình trên địa bàn.

Mưa lũ đã làm sạt lở đất đá tại các mái taluy, vùi lấp và hư hỏng một số hạng mục như hộ lan mềm, cọc tiêu biển báo; đồng thời làm đổ trụ điện, đứt dây điện gây mất điện diện rộng. Tình trạng này ảnh hưởng đến giao thông đi lại và làm gián đoạn nguồn cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân tại các thôn, bản trên địa bàn xã.

Bờ sông Châ Lang, đoạn qua trung tâm hành chính xã A Vương, TP. Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định tình trạng sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy đang gây xói lở diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trụ sở UBND xã và khu dân cư tại trung tâm hành chính xã A Vương.

Trước tình hình trên, ngày 15/3/2026, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với tình trạng sạt lở bờ sông Châ Lang tại khu vực trung tâm hành chính xã A Vương.

Bờ kè bị xói lở khoét sâu tạo hàm ếch rất nguy hiểm

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã A Vương, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chủ động huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để kịp thời sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn, đảm bảo hậu cần tại các điểm sơ tán. Địa phương tăng cường cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, tuyên truyền để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh.

Nhiều đoạn bị xói lở ăn sâu vào bờ gây sạt lở

Chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng; theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở, cập nhật diễn biến và báo cáo kịp thời về UBND thành phố để chỉ đạo xử lý.