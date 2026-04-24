Đà Nẵng đảm bảo phương tiện vận tải phục vụ người dân, du khách kỳ nghỉ lễ

Thứ Sáu, 23:07, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và mùa hè sắp tới, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Bến xe Đà Nẵng tăng cường nhân lực, phương tiện, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngày 24/4, tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, người và phương tiện đi lại không đột biến. Phần lớn các nhà xe đều lên kế hoạch tăng cường xe quay đầu phục vụ hành khách về quê, nhất là các chặng gần như Đà Nẵng - Gia Lai, Đà Nẵng - Quảng Trị.

Ông Bùi Phi Hùng, nhà xe Hải Hà chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị cho biết, hiện khách đăng ký chưa đông, mọi người chưa gọi điện đăng ký nhiều. “Năm nay lượng khách đi lại khá ít, không đông như mọi năm. Trước đây khách gọi xe liên tục, còn năm nay rất thưa thớt. Xe chạy chủ yếu được một chiều, nhưng lượng khách vẫn ít”, ông Hùng nói.

Các nhà xe đang chuẩn bị phương tiện sẵn sàng phục vụ đợt nghỉ lễ dài ngày sắp tới

Bà Phan Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho hay, hiện, trung bình tại bến xe mỗi ngày có từ 450-500 đầu xe xuất bến. Kỳ nghỉ này, lượng khách dự báo chỉ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng khách đi lại tăng sẽ tập trung chủ yếu vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5 nhiều hơn. 

Theo bà Phan Thị Ngọc Lan, bến xe có 132 doanh nghiệp thì đến nay mới có 19 doanh nghiệp đăng ký tăng giá vé, nhưng mức độ tăng chỉ khoảng 20%.

“Để phục vụ dịp cao điểm, bến xe đã xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập ban chỉ đạo, chủ động phương tiện, đồng thời tăng cường kiểm soát giá vé trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Theo đó, giá vé có thể điều chỉnh theo giá xăng dầu, song các đơn vị vận tải vẫn cố gắng duy trì ổn định; chỉ khi biến động lớn mới xem xét điều chỉnh và số lượng tuyến thay đổi không nhiều. Hiện, các nhà xe đã hoàn tất kê khai giá vé, giữ mức giá như hiện tại, đồng thời chuẩn bị phương tiện và bố trí lái xe sẵn sàng phục vụ hành khách”, bà Phan Thị Ngọc Lan cho biết.

Hành khách làm thủ tục checking bằng sinh trắc học tại sân bay Đà Nẵng

Ông Nguyễn Anh Trung, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, hiện nay, đơn vị đã lên kế hoạch phục vụ đợt cao điểm lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền  Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5). Ngoài ra, đơn vị cũng đã thành lập ban chỉ đạo phục vụ kế hoạch hè 2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện lượng khách tại bến xe Đà Nẵng không tăng

Riêng đợt nghỉ lễ này, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng dự kiến có 317 lượt chuyến/ngày với 6 Hãng Hàng không khai thác 7 chặng bay quốc nội và 37 Hãng Hàng không khai thác 23 chặng bay quốc tế. Theo đó, sản lượng bay dự kiến tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Anh Trung, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, hiện tại sân bay Đà Nẵng đã bố trí luồng riêng phục vụ hành khách sử dụng hình thức sinh trắc học để lên máy bay, rút ngắn thời gian làm thủ tục tại nhà ga.

“Thời gian qua, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, đơn vị đã bố trí luồng riêng cho hành khách làm thủ tục check-in bằng sinh trắc học, qua đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa và rút ngắn thời gian làm thủ tục tại nhà ga. Hiện, lượng khách sử dụng hình thức này ngày càng tăng. Đơn vị kỳ vọng hành khách tiếp tục hưởng ứng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và hướng tới xây dựng sân bay số tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”, ông Trung thông tin.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: phương tiện vận tải đà nẵng giỗ tổ hùng vương 30/4 1/5 bến xe đà nẵng
