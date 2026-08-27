Tình huống giả định, tại nhà máy nước thuộc Công ty Cấp nước Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, một nhân viên của nhà máy phát hiện một vật thể kim loại có ký hiệu lạ xuất hiện gần bể xử lý nước. Xung quanh vật thể có bột màu trắng và các viên kim loại chưa xác định được nguồn gốc. Nhận thấy đây là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ liên quan chất phóng xạ hoặc các yếu tố nguy hiểm khác, nhân viên này đã chủ động giữ khoảng cách, không tiếp cận vật thể và báo cáo ngay cho Giám đốc nhà máy.

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân 2026

Sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu, các lực lượng tham gia triển khai các nội dung như: kích hoạt cơ chế chỉ huy, điều hành; tổ chức đánh giá, kiểm soát mức độ ảnh hưởng; thực hiện các biện pháp quan trắc, phân tích, cảnh báo; phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường.

Lực lượng kỹ thuật tiến hành kiểm xạ cho công nhân

Cuộc diễn tập lần này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và lực lượng liên quan; củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và phục vụ mục tiêu phát triển an toàn, bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Quang Bửu, phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân thành phố Đà Nẵng 2026

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử ngày càng được mở rộng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghiệp, nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội. Những ứng dụng này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân".

Tổ chức họp, triển khai, tìm phương án xử lý

Ông Hồ Quang Bửu cho biết thêm, những tiềm ẩn về nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân đòi hỏi công tác quản lý, phòng ngừa và ứng phó phải được chuẩn bị chủ động, thường xuyên, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng có liên quan.

Tặng kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia diễn tập

Ông Hồ Quang Bửu cho rằng: “Sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được hợp nhất, phạm vi quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân được mở rộng đáng kể, đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức và cập nhật phương án ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân phù hợp với điều kiện mới. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng ứng phó của các lực lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và bảo đảm an toàn trong các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn thành phố”.