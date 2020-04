Đà Nẵng hỗ trợ hàng nghìn tiểu thương bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19

Nằm ở Trung tâm thành phố, việc kinh doanh tại chợ Hàn một trong 4 chợ lớn ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19. Hàng hóa ở đây chủ yếu phục vụ khách du lịch. Từ sau Tết, khi dịch bùng phát... khách du lịch không đến, tình trạng buôn bán rơi vào ế ẩm. Các hộ tiểu thương bán cầm chừng, rồi lần lượt nghỉ bán trước khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ đầu tháng 4, cả chợ Hàn có hơn 600 hộ kinh doanh, nhưng 85% hộ phải đóng cửa, ngừng bán, chỉ còn lại một số ít quầy hàng bán thực phẩm ăn uống, hàng thiết yếu.

85% các sạp hàng của tiểu thương ở chợ Hàn, Đà Nẵng phải đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.



Bà Nguyễn Lệ Thu, tiểu thương chuyên bán hàng nem, chả, tương ớt tại chợ Hàn cho biết, hàng của bà chủ yếu phục vụ tại nhà hàng, khách sạn và một ít bán cho khách du lịch. Khi dịch xảy ra, các nhà hàng, khách sạn đóng cửa, sức mua giảm mạnh.



“Đợt dịch này ảnh hưởng không riêng gì cá nhân nào hết. Bình quân mỗi tháng nếu bán được nhiều thì tôi nộp thuế hơn 2 triệu, hiện tại bây giờ không đủ để nộp tiền nộp thuế nữa thành ra còn nợ thuế tháng 3”, bà Thu cho hay.

Ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết, riêng 4 chợ lớn thuộc đơn vị quản lý gồm: chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa và chợ Đầu mối Hòa Cường có khoảng 5.000 hộ tiểu thương kinh doanh thì có đến 4.000 hộ phải đóng cửa, ngừng buôn bán.



Nhằm hạn chế tiếp xúc phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19, TP Đà Nẵng khuyến khích các hộ tiểu thương thay đổi hình thức kinh doanh, giao hàng đến tận nhà người mua. Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng đã công bố danh sách, số điện thoại gần 50 hộ tiểu thương kinh doanh tại 4 chợ lớn ở Đà Nẵng nhận bán hàng và giao hàng tận nhà. Phí vận chuyển được tính tùy theo địa điểm giao hàng gần xa.

Ông Đàm Văn Tẩu cho biết, công ty đang lập danh sách hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh và kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh gặp khó khăn: “Trước đây, chúng tôi khuyến cáo họ nghỉ, mình có thể thu phí được nhưng bây giờ mình bắt buộc họ nghỉ thì chắc phải giảm tiền mặt bằng cho họ. Vì họ, cũng là hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà bắt buộc nghỉ. Công ty cũng có văn bản đề xuất Sở, rồi Sở đề xuất lên thành phố giảm thuế cho hộ kinh doanh".

Nhiều tiểu thương ở chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang gặp khó khăn do nguồn thu chính của gia đình phụ thuộc buôn bán ở chợ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, tại TP Đà Nẵng có gần 58.000 người lao động mất việc làm, nghỉ không lương. Ngoài ra, hơn 16.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 57.700 đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, các hộ tiểu thương thuộc đối tượng hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng nằm trong nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



“Tiểu thương, người buôn bán nhỏ bị ngừng buôn bán thì được hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nếu tổng doanh thu khai thuế thuế dưới 100 triệu/năm, thực hiện theo Quyết định của Chính phủ. Còn những trường hợp kinh doanh nhỏ, không khai thuế thì xem như là lao động mất việc, hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng mất việc", ông An cho biết./.