Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Mưa lớn kèm gió lốc chiều 26/6 làm 35 nhà dân tại xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng bị tốc mái. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_da_nang_khan_truong_khac_phuc_35_nha_dan_hu_hong_do_gio_loc.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Đà Nẵng khẩn trương khắc phục 35 nhà dân hư hỏng do gió lốc
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_da_nang_khan_truong_khac_phuc_35_nha_dan_hu_hong_do_gio_loc.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật