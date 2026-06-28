Đà Nẵng khẩn trương khắc phục 35 nhà dân hư hỏng do gió lốc

Tóm tắt

VOV.VN - Mưa lớn kèm gió lốc chiều 26/6 làm 35 nhà dân tại xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng bị tốc mái. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

