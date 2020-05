Đà Nẵng sẵn sàng đón trẻ mầm non trở lại trường

Trước tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt ở nước ta, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã quyết định đón học sinh bậc mầm non trở lại trường học vào ngày 11/5 tới đây. Hiện, các trường ở thành phố Đà Nẵng đang gấp rút dọn vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị mọi hoạt động giảng dạy trở lại.

Các cô giáo tất bật dọn dẹp, vệ sinh dụng cụ học tập, vui chơi... chuẩn bị đón trẻ trở lại trường.

Để đón gần 500 học sinh trở lại trường, mấy ngày nay các giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tất bật dọn dẹp vệ sinh, khuôn viên trường, dụng cụ học tập, bếp ăn bán trú. Nhiều cô giáo không dấu được vẻ vui mừng khi sắp được đón các trò trở lại trường sau 3 tháng phải tạm nghỉ.



Cô Lê Thị Thu Trang, giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương cho biết, trong suốt quá trình đi dạy thì đây là đợt nghỉ dài nhất mà tôi trải qua. Khi được trở lại trường dạy học tôi rất vui và phấn khởi.

“Các em học sinh mầm non thường thì chỉ nghỉ nhiều nhất 1 tuần hoặc 10 ngày, nhưng đây lại trải qua một quá trình dài 3 tháng như vậy thì e rằng một số cháu sẽ sợ đến trường. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bắt kịp và hướng các cháu vào nề nếp của lớp, của trường", cô Trang nói.

Sắp xếp lại đồ chơi chuẩn bị đón học sinh.

Ở bậc học mầm non, hầu hết trẻ chưa nhận thức được việc giữ gìn vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh, nên những ngày này các trường mầm non tại thành phố Đà Nẵng không chỉ vệ sinh trường lớp mà còn lên phương án đảm bảo an toàn cho trẻ khi trở lại trường.

Bà Nguyễn Trần Linh Chi, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương, thành phố Đà Nẵng cho biết, công việc dọn dẹp vệ sinh, khuôn viên trường luôn được các cô giáo thực hiện thường xuyên hàng tuần. Bên cạnh đó, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là điều chú trọng hàng đầu của nhà trường.

Đồ chơi đồ dùng học tập của các em nhỏ được các cô vệ sinh sạch sẽ, đem phơi nắng.

Nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh về việc những gia đình nào đăng ký cho con trở lại trường, đăng ký bán trú, bởi có nhiều nhà chưa cho trẻ đi học ngay. Sau đó, trường tổng hợp lên khẩu phần ăn cho các trẻ đảm bảo đủ dinh dưỡng.

"Phòng dịch bệnh trước hết là khâu đón tiếp các cháu là quan trọng nhất. Chúng tôi đã chia người, giáo viên sẽ ra tận cổng đón các cháu. Khi vào trường đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi lên lớp. Chúng tôi cũng đã có số lượng của các cháu và thực đơn cho ngày đón các cháu đến trường", bà Linh Chi cho hay.

Mọi thứ đã sẵn sàng để đón các em trở lại trường.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non đón trẻ bình thường như trước đây. Lưu ý phụ huynh tự đo thân nhiệt cho con và bản thân trước khi đưa trẻ đến trường; đeo khẩu trang, rửa tay khi vào trường đưa, đón trẻ. Kịp thời thông báo cho phụ huynh đối với những trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Theo ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Sở đã chỉ đạo các cơ sở mầm non không sử dụng dịch sát khuẩn để rửa tay cho trẻ; không để bình đựng dung dịch sát khuẩn trong lớp học, trong tầm tay trẻ; giáo viên hướng dẫn, nhắc nhở, giúp đỡ trẻ rửa tay bằng xà phòng. Các cơ sở giáo dục mầm non không thực hiện giãn cách trong lớp học; nhắc nhở trẻ hạn chế tiếp xúc với bạn học khác lớp.

"Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường mầm non thực hiện sát khuẩn vệ sinh sạch sẽ trước khi các em bước vào giai đoạn đi học. Khi các em bước vào trường thì phải bố trí những lavabo để các em rửa tay xà phòng chống dịch bệnh”, ông Linh cho biết./.