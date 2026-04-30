Đà Nẵng tăng cường bác sĩ trực, đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh ngày Lễ

Để bảo đảm công tác khám, cấp cứu trong dịp lễ được thông suốt, Bệnh viện Đà Nẵng đã chủ động bố trí nhân lực thường trực tại khu vực khám cấp cứu để tiếp nhận, hướng dẫn và phân luồng người bệnh ngay từ đầu. Người bệnh khi đến bệnh viện được hỗ trợ làm thủ tục, đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe, từ đó chuyển đến khu vực khám hoặc cấp cứu phù hợp.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đức Phúc, Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị phân công bác sĩ trực sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, nhất là tai nạn giao thông: “Dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đặc biệt Sở Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện luôn có phương án, kế hoạch sắp xếp nhân lực đầy đủ từ bác sĩ, điều dưỡng đến nhân viên y tế đảm bảo túc trực 24/24, không để thiếu nhân lực y tế phục vụ cho công tác cấp cứu người bệnh”.

Tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, Bệnh viện Đà Nẵng cũng chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và trang thiết bị cần thiết, kịp thời phối hợp xử trí khi có tình huống phát sinh. Nhất là, tại Khoa Gây mê hồi sức, công tác chuẩn bị cho các ca phẫu thuật cấp cứu, hồi sức sau mổ và hỗ trợ người bệnh nặng luôn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện chủ động bố trí từ y, bác sĩ, vật tư y tế và 4 đội cấp cứu lưu động: “Bệnh viện đã chỉ đạo cho phòng vật tư, khoa Dược cũng như các khoa phòng liên quan chuẩn bị đầy đủ tất cả các phương tiện thuốc men, vật tư thiết bị y tế để phục vụ bệnh nhân. Đặc biệt, chúng tôi có 4 đội cấp cứu lưu động cũng như cấp cứu báo động đỏ sẵn sàng ứng phó để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp cứu bệnh nhân”.

Với phương án tổ chức chủ động, điều hành đồng bộ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Đà Nẵng bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thông suốt trong những ngày cao điểm. Đây không chỉ là yêu cầu chuyên môn trong dịp lễ, mà còn khẳng định vai trò của bệnh viện tuyến cuối trong tiếp nhận, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.