Đà Nẵng tăng cường bác sĩ trực, đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh ngày Lễ

Thứ Năm, 09:06, 30/04/2026
VOV.VN - Trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Ban Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường kíp trực, bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thông suốt, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các tình huống cấp cứu phát sinh.

Để bảo đảm công tác khám, cấp cứu trong dịp lễ được thông suốt, Bệnh viện Đà Nẵng đã chủ động bố trí nhân lực thường trực tại khu vực khám cấp cứu để tiếp nhận, hướng dẫn và phân luồng người bệnh ngay từ đầu. Người bệnh khi đến bệnh viện được hỗ trợ làm thủ tục, đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe, từ đó chuyển đến khu vực khám hoặc cấp cứu phù hợp.

Da nang tang cuong bac si truc, dam bao phuc vu kham chua benh ngay le hinh anh 1
Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tại khoa Cấp cứu

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đức Phúc, Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị phân công bác sĩ trực sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, nhất là tai nạn giao thông: “Dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đặc biệt Sở Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện luôn có phương án, kế hoạch sắp xếp nhân lực đầy đủ từ bác sĩ, điều dưỡng đến nhân viên y tế đảm bảo túc trực 24/24, không để thiếu nhân lực y tế phục vụ cho công tác cấp cứu người bệnh”. 

Da nang tang cuong bac si truc, dam bao phuc vu kham chua benh ngay le hinh anh 2
Ngày lễ, nhân viên y tế được tăng cường hơn để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh

Tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, Bệnh viện Đà Nẵng cũng chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và trang thiết bị cần thiết, kịp thời phối hợp xử trí khi có tình huống phát sinh. Nhất là, tại Khoa Gây mê hồi sức, công tác chuẩn bị cho các ca phẫu thuật cấp cứu, hồi sức sau mổ và hỗ trợ người bệnh nặng luôn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện chủ động bố trí từ y, bác sĩ, vật tư y tế và 4 đội cấp cứu lưu động: “Bệnh viện đã chỉ đạo cho phòng vật tư, khoa Dược cũng như các khoa phòng liên quan chuẩn bị đầy đủ tất cả các phương tiện thuốc men, vật tư thiết bị y tế để phục vụ bệnh nhân. Đặc biệt, chúng tôi có 4 đội cấp cứu lưu động cũng như cấp cứu báo động đỏ sẵn sàng ứng phó để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp cứu bệnh nhân”.

Da nang tang cuong bac si truc, dam bao phuc vu kham chua benh ngay le hinh anh 3
Nữ điều dưỡng chăm sóc người bệnh

Với phương án tổ chức chủ động, điều hành đồng bộ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Đà Nẵng bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh thông suốt trong những ngày cao điểm. Đây không chỉ là yêu cầu chuyên môn trong dịp lễ, mà còn khẳng định vai trò của bệnh viện tuyến cuối trong tiếp nhận, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các huyên gia Mayo Clinic (Hoa Kỳ) hướng dẫn trực tiếp cho từng nhóm bác sĩ và nhân viên y tế.jpg

Nâng cao năng lực cấp cứu cho y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và các trung tâm y tế

VOV.VN - Trong 2 ngày ngày 23 và 24/9, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với Đoàn công tác Mayo Clinic (Hoa Kỳ) tổ chức Hội nghị quốc tế nâng cao năng lực cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2024. Hội nghị này góp phần nâng cao năng lực cấp cứu cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và trung tâm y tế tuyến quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: tăng cường bác sĩ trực phục vụ khám chữa bệnh đà nẵng ngày 30/4 1/5
Bác sĩ tình nguyện ở lại bệnh viện đón Tết
Bác sĩ tình nguyện ở lại bệnh viện đón Tết

VOV.VN - Tết là lúc mọi người sum họp bên gia đình và người thân. Thế nhưng năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều y, bác sĩ đã tình nguyện ở lại bệnh viện đón Tết cùng người bệnh, sẵn sàng lên đường hỗ trợ cho các tỉnh bạn phòng chống dịch Covid-19.

Bác sĩ tình nguyện ở lại bệnh viện đón Tết

Bác sĩ tình nguyện ở lại bệnh viện đón Tết

VOV.VN - Tết là lúc mọi người sum họp bên gia đình và người thân. Thế nhưng năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều y, bác sĩ đã tình nguyện ở lại bệnh viện đón Tết cùng người bệnh, sẵn sàng lên đường hỗ trợ cho các tỉnh bạn phòng chống dịch Covid-19.

Ngành Y tế Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ tốt nhu cầu người dân
Ngành Y tế Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ tốt nhu cầu người dân

VOV.VN - Mới đây, Bệnh viện Đà Nẵng tiên phong đưa vào vận hành hệ thống KIOSK y tế thông minh thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngành Y tế Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ tốt nhu cầu người dân

Ngành Y tế Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ tốt nhu cầu người dân

VOV.VN - Mới đây, Bệnh viện Đà Nẵng tiên phong đưa vào vận hành hệ thống KIOSK y tế thông minh thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đà Nẵng: Bệnh nhân xúc động khi được tặng quà, xe cấp cứu đưa về tận nhà ăn Tết
Đà Nẵng: Bệnh nhân xúc động khi được tặng quà, xe cấp cứu đưa về tận nhà ăn Tết

VOV.VN - Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Bệnh viện Đà Nẵng lại kết nối các nhà hảo tâm tặng quà gồm tiền, hiện vật giúp bệnh nhân nghèo. Bệnh viện còn hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về tận nhà ăn Tết.

Đà Nẵng: Bệnh nhân xúc động khi được tặng quà, xe cấp cứu đưa về tận nhà ăn Tết

Đà Nẵng: Bệnh nhân xúc động khi được tặng quà, xe cấp cứu đưa về tận nhà ăn Tết

VOV.VN - Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Bệnh viện Đà Nẵng lại kết nối các nhà hảo tâm tặng quà gồm tiền, hiện vật giúp bệnh nhân nghèo. Bệnh viện còn hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về tận nhà ăn Tết.

