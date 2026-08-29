English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng tăng tốc 100 ngày khám sức khỏe toàn dân theo NQ72

Thứ Bảy, 16:40, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành Y tế Đà Nẵng đang triển khai "Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân", hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sàng lọc miễn phí và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID trong năm 2026.

 

Từ ngày 10/8, các điểm khám được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế. Nhằm đáp ứng lượng người khám lớn, các cơ sở y tế đã chủ động tăng cường nhân lực và làm việc cả vào cuối tuần.

Da nang tang toc 100 ngay kham suc khoe toan dan theo nq72 hinh anh 1
Ngành y tế chỉ đạo các bệnh viện phối hợp địa phương tăng cường khám sàng lọc sức khỏa toàn dân theo Nghị quyết 72 ​​​​​​
Da nang tang toc 100 ngay kham suc khoe toan dan theo nq72 hinh anh 2
Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Tại khu vực Hải Châu, một phường trung tâm ở thành phố Đà Nẵng, các khâu từ tiếp đón, khám chuyên khoa đến cập nhật dữ liệu được tổ chức liên tục. BSCKII Nguyễn Cảnh Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu cho biết

“Chúng tôi tiến hành  khám tất cả các ngày thứ 7, chủ nhật trong các tuần, kéo dài khoảng 2 tháng là tháng 8 và tháng 9. Dây chuyền khám có đầy đủ tất cả các chuyên khoa như: nội, ngoại, sản, nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng.. Khi bệnh nhân được khám xong thì kết quả sẽ được trả ngay lập tức cho bệnh nhân và sẽ được liên thông lên sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế”.

Da nang tang toc 100 ngay kham suc khoe toan dan theo nq72 hinh anh 3
Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm tổng quát cho người lớn tuổi

Việc đưa dịch vụ y tế về tận cơ sở nhận được sự hưởng ứng tích cực. Bà Phan Thị Thi (phường Hải Châu) chia sẻ: “Tôi rất mừng vì phát hiện sớm các bệnh để điều trị. Tôi thấy chính sách này của Nhà nước được toàn dân rất hoan nghênh và mong đợi”.

Da nang tang toc 100 ngay kham suc khoe toan dan theo nq72 hinh anh 4
Kiểm tra tim mạch, huyết áp người cao tuổi khu vực miền núi

Mỗi lần khám không chỉ giúp người dân nắm bắt tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn tạo lập dữ liệu để theo dõi, quản lý lâu dài. BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng khẳng định: “Chiến dịch chú trọng thay đổi nhận thức của người dân từ 'có bệnh mới đi khám' sang 'chủ động phòng bệnh'. Ngành Y tế sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực, vật tư và phối hợp chặt chẽ với 93 xã, phường để đảm bảo hình thức, địa điểm và thời gian khám tiệm cận người dân tốt nhất”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân Đà Nẵng
100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân Đà Nẵng

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố, phấn đấu bảo đảm cho người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026.

100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân Đà Nẵng

100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân Đà Nẵng

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố, phấn đấu bảo đảm cho người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026.

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị
Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Từ ngày 5/6 đến 7/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

Đà Nẵng: Khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân theo NQ 72 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Từ ngày 5/6 đến 7/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm 3 điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đưa bác sĩ về khám sức khỏe cho hơn 4000 người dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng
Đưa bác sĩ về khám sức khỏe cho hơn 4000 người dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (15/8), Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho hơn 4.000 người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đưa bác sĩ về khám sức khỏe cho hơn 4000 người dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng

Đưa bác sĩ về khám sức khỏe cho hơn 4000 người dân xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (15/8), Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho hơn 4.000 người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục