Đà Nẵng tăng tốc 100 ngày khám sức khỏe toàn dân theo NQ72

Từ ngày 10/8, các điểm khám được tổ chức ngay tại địa bàn dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế. Nhằm đáp ứng lượng người khám lớn, các cơ sở y tế đã chủ động tăng cường nhân lực và làm việc cả vào cuối tuần.

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Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Tại khu vực Hải Châu, một phường trung tâm ở thành phố Đà Nẵng, các khâu từ tiếp đón, khám chuyên khoa đến cập nhật dữ liệu được tổ chức liên tục. BSCKII Nguyễn Cảnh Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu cho biết

“Chúng tôi tiến hành khám tất cả các ngày thứ 7, chủ nhật trong các tuần, kéo dài khoảng 2 tháng là tháng 8 và tháng 9. Dây chuyền khám có đầy đủ tất cả các chuyên khoa như: nội, ngoại, sản, nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng.. Khi bệnh nhân được khám xong thì kết quả sẽ được trả ngay lập tức cho bệnh nhân và sẽ được liên thông lên sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế”.

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Việc đưa dịch vụ y tế về tận cơ sở nhận được sự hưởng ứng tích cực. Bà Phan Thị Thi (phường Hải Châu) chia sẻ: “Tôi rất mừng vì phát hiện sớm các bệnh để điều trị. Tôi thấy chính sách này của Nhà nước được toàn dân rất hoan nghênh và mong đợi”.

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Mỗi lần khám không chỉ giúp người dân nắm bắt tình trạng sức khỏe hiện tại mà còn tạo lập dữ liệu để theo dõi, quản lý lâu dài. BSCKII Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng khẳng định: “Chiến dịch chú trọng thay đổi nhận thức của người dân từ 'có bệnh mới đi khám' sang 'chủ động phòng bệnh'. Ngành Y tế sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực, vật tư và phối hợp chặt chẽ với 93 xã, phường để đảm bảo hình thức, địa điểm và thời gian khám tiệm cận người dân tốt nhất”.