Đà Nẵng trao Giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng

Tại đây, Ban Tổ chức đã trao tặng 42 học sinh các cấp có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc trong năm học 2025-2026 và đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng được tổ chức hằng năm để vinh danh những tấm gương học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Qua 27 năm, giải đã trao tặng 300 học sinh xuất sắc với tổng kinh phí 5,6 tỉ đồng.

Trao Giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, giải thưởng đã góp phần vun đắp tinh thần hiếu học, ý thức tự học, khát vọng vươn lên, niềm say mê khám phá tri thức của thế hệ trẻ: “Chúng ta cần tiếp tục huy động và phát huy sức mạnh toàn xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với ngành Giáo dục, Hội Khuyến học, các tổ chức thành viên, các địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân để lan toả tinh thần học tập suốt đời; quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn".