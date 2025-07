Đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở xã Ðức Nhàn (Phú Thọ) bị lũ cuốn trôi

Chiều 17/7, thông tin từ UBND xã Ðúc Nhàn, tỉnh Phú Thọ, sau khi nhận được tin bà Xa Thi Tin, sinh năm 1984, trú tại xóm Chum Nưa, xã Đức Nhàn (Phú Thọ) bị lũ cuốn trôi vào lúc 17h40 ngày 15/7, UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự xã Ðức Nhàn ngay lập tức đã huy động lực lượng tại chỗ công an, quân sự, các tổ chức, đoàn thể và người dân trên địa bàn, tập trung tìm kiếm nạn nhân, cùng với đó công an xã báo cáo công an tỉnh Phú Thọ tăng cường lực lượng 114 để tìm kiếm.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân ở xã Ðức Nhàn bị lũ quét cuốn trôi

Sau 43h tích cực tìm kiếm, đến 12h40 ngày 17/7 đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại đoạn suối Nhạp, xóm Cò Phung, xã Tân Pheo (cách vi trí bà Xa Thi Tin bị cuốn trôi khoảng 11 km). Sau khi được tìm thấy, thi thể nạn nhân đã được đưa lên xe cứu hộ của lực lượng 114 đưa về gia đình.

Hồ thủy điện suối Nhạp nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ông Quản Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Ðức Nhàn cho biết thêm, trước đó lực lượng chức năng ngày đêm tìm kiếm nhưng không thấy, sáng nay (17/7), UBND xã đã đề nghị Thủy điện suối Nhạp, tăng cường chạy máy phát điện và xả nước, đến 12h cùng ngày nước hồ thủy điện hạ thấp, lúc này lực lượng tìm kiếm với phát hiện nạn nhân bị bùn, đất lấp kín người, chỉ lộ ra một phần chân và tay.

Bước đầu, UBND xã đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng và một bộ hậu sự, tiếp theo xã làm các thủ tục hỗ trợ gia đình nạn nhân theo quy định. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Trước đó, 17h40 ngày 15/7 hai mẹ con bà Xa Thị Tin, vào trang trại của gia đình cách nhà khoảng 1.500m cho vịt ăn, lũ quét mạnh trôi phăng hai mẹ con theo dòng nước. May mắn con trai bà Tin là Xa Hồng Anh, sinh năm 2010, bám được vào dây ti ô dẫn nước và được người dân gần đó cứu vào bờ, còn người mẹ bị nước cuốn trôi.