Đá từ taluy dương lăn xuống đường đè bẹp đầu ô tô, 1 người bị thương ở Sơn La

Tóm tắt

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến sáng nay (9/7) tại tỉnh Sơn La đã làm đá từ taluy dương lăn xuống lòng đường, trúng 1 xe ô tô đang lưu thông, khiến 1 người bị thương.

