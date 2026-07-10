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VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến sáng nay (9/7) tại tỉnh Sơn La đã làm đá từ taluy dương lăn xuống lòng đường, trúng 1 xe ô tô đang lưu thông, khiến 1 người bị thương.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_da-tu-taluy-duong-lan-xuong-duong-de-bep-dau-o-to-1-nguoi-bi-thuong-o-son-la.m3u8
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Đá từ taluy dương lăn xuống đường đè bẹp đầu ô tô, 1 người bị thương ở Sơn La
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2026-07/tiktok_da-tu-taluy-duong-lan-xuong-duong-de-bep-dau-o-to-1-nguoi-bi-thuong-o-son-la.m3u8
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