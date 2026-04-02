Đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn chết người tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Theo đó, nguyên nhân của vụ được xác định là do vi phạm nội quy, quy trình làm việc an toàn; không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; tổ chức lao động chưa hợp lý, lỗi trực tiếp của người lao động (ông N.T.C).

Cụ thể, ông N.T.C đã được huấn luyện an toàn lao động và được cấp thẻ an toàn lao động khi làm việc vùng nguy hiểm trên cao, được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân như: Dây đai an toàn, dây cứu sinh, mũ bảo hộ, giầy bảo hộ, quần áo để di chuyển khi làm việc. Tuy nhiên trong thời gian nghỉ ngơi ông N.T.C tự ý đi chuyển phương tiện làm việc khi không mang thiết bị bảo hộ lao động, không móc dây an toàn vào điểm neo an toàn nên đã xảy ra tại nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra Công ty TNHH DV-HT Khai thác mỏ Miền Nam đã hỗ trợ, chi trả cho gia đình nạn nhân hơn 500.000.000 đồng.

Một khu vực đang khai thác tại mỏ đá Phong Phú. Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 02/01/2026, Công ty TNHH Hoa Đá Phương Nam hợp đồng với Công ty TNHH DV-HT Khai thác mỏ Miền Nam thực hiện thi công khoan phục vụ công tác nổ mìn khai thác đá. Sau đó, Công ty TNHH DV-HT Khai thác mỏ Miền Nam có hợp đồng lao động với ông N.T.C (55 tuổi, trú thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) để thực hiện việc khoan đá theo yêu cầu.

Trong quá trình thi công, ngày 13/01/2026 xảy ra tai nạn. Ông N.T.C bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.