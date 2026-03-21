Đặc khu Phú Quý xin tăng phụ cấp, gỡ khó giao thông và y tế

Thứ Bảy, 12:30, 21/03/2026
VOV.VN - UBND Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận, vừa kiến nghị nâng phụ cấp khu vực lên mức 0,7 và phụ cấp đặc biệt lên 50% do điều kiện hải đảo biệt lập. Đồng thời, địa phương ủng hộ dự án đầu tư tàu hiện đại 70-80 tỷ đồng để gỡ khó bài toán giao thông và cấp cứu.

Cụ thể, UBND Đặc khu Phú Quý đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh mức phụ cấp khu vực từ 0,3 lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50%. Chính quyền địa phương nhận định các mức phụ cấp hiện tại chưa phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thực tế của Đặc khu.

Trụ sở UBND Đặc khu Phú Quý

Sự chênh lệch này thể hiện rõ khi đối chiếu với một số đặc khu có điều kiện tương đồng hoặc phát triển hơn. Ví dụ, Đặc khu Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý (27-30km) nhưng có phụ cấp khu vực là 0,7. Trong khi đó, Đặc khu Phú Quốc cách Hà Tiên 45km và Rạch Giá 115-120km, có điều kiện kinh tế phát triển hơn, nhưng phụ cấp khu vực vẫn ở mức 0,5.

Ngược lại, Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên hơn 18km2, quy mô dân số 32.268 người nhưng cách đất liền tới 56 hải lý (khoảng 120km).

Một góc Đặc khu Phú Quý

Đây là địa bàn hoàn toàn biệt lập, không có cầu nối như các xã miền núi hay vùng sâu, vùng xa trên đất liền. Giao thông tại đây phụ thuộc 100% vào đường biển và thời tiết. Nhiều thời điểm trong năm, Đặc khu Phú Quý bị cô lập hoàn toàn từ vài ngày đến hàng tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư và hoạt động của chính quyền.

Cảng Phú Quý

Đáng chú ý, khi có gió giật mạnh, tàu thuyền ngừng hoạt động, một số ca cấp cứu phải thuê trực thăng chuyển vào đất liền với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ca.

Trước những khó khăn bức thiết về giao thông và y tế, UBND Đặc khu Phú Quý đã thống nhất chủ trương đối với đề xuất của một cá nhân về việc đầu tư tàu hiện đại phục vụ vận chuyển hành khách, cấp cứu y tế và cứu nạn đường biển.

Trung tâm Y tế Dân quân y Đặc khu Phú Quý

Tuy nhiên, do đây là dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư dự kiến 70-80 tỷ đồng, UBND Đặc khu Phú Quý đề nghị người này chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, lập dự án đầu tư để trình UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Tài chính xem xét, phê duyệt.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
TP.HCM đãi ngộ phụ cấp tối thiểu 300% lương với chuyên gia đầu ngành
TP.HCM đãi ngộ phụ cấp tối thiểu 300% lương với chuyên gia đầu ngành

VOV.VN - Thành uỷ TP.HCM vừa ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Việc này nhằm cụ thể hoá Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

138 nhân viên y tế ở Hà Tĩnh mòn mỏi chờ phụ cấp chống dịch COVID-19
138 nhân viên y tế ở Hà Tĩnh mòn mỏi chờ phụ cấp chống dịch COVID-19

VOV.VN - 138 cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế Can Lộc (Hà Tĩnh) chưa được chi trả tiền phụ cấp ưu đãi chống dịch COVID-19 theo Nghị định 05, với tổng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Giáo viên kỳ vọng phụ cấp 70 - 100% để yên tâm gắn bó nghề
Giáo viên kỳ vọng phụ cấp 70 - 100% để yên tâm gắn bó nghề

VOV.VN - Chủ trương nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non và phổ thông, đặc biệt là giáo viên công tác tại vùng khó khăn, đang thắp lên nhiều kỳ vọng trong đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực thi vẫn còn một khoảng chờ đợi khiến không ít giáo viên vừa hy vọng, vừa băn khoăn.

Sinh viên xuất sắc được tuyển vào quân đội được hưởng phụ cấp 250% lương
Sinh viên xuất sắc được tuyển vào quân đội được hưởng phụ cấp 250% lương

VOV.VN - Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển vào ngành Quân đội hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm.

Một số thay đổi lớn về lương và phụ cấp ngành Y từ ngày 1/1/2026
Một số thay đổi lớn về lương và phụ cấp ngành Y từ ngày 1/1/2026

VOV.VN - Theo nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua, từ ngày 1/1/2026, chế độ tiền lương và phụ cấp đối với nhân viên y tế sẽ có những điều chỉnh quan trọng.

