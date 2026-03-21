Đặc khu Phú Quý xin tăng phụ cấp, gỡ khó giao thông và y tế

Cụ thể, UBND Đặc khu Phú Quý đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh mức phụ cấp khu vực từ 0,3 lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50%. Chính quyền địa phương nhận định các mức phụ cấp hiện tại chưa phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thực tế của Đặc khu.

Sự chênh lệch này thể hiện rõ khi đối chiếu với một số đặc khu có điều kiện tương đồng hoặc phát triển hơn. Ví dụ, Đặc khu Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý (27-30km) nhưng có phụ cấp khu vực là 0,7. Trong khi đó, Đặc khu Phú Quốc cách Hà Tiên 45km và Rạch Giá 115-120km, có điều kiện kinh tế phát triển hơn, nhưng phụ cấp khu vực vẫn ở mức 0,5.

Ngược lại, Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên hơn 18km2, quy mô dân số 32.268 người nhưng cách đất liền tới 56 hải lý (khoảng 120km).

Đây là địa bàn hoàn toàn biệt lập, không có cầu nối như các xã miền núi hay vùng sâu, vùng xa trên đất liền. Giao thông tại đây phụ thuộc 100% vào đường biển và thời tiết. Nhiều thời điểm trong năm, Đặc khu Phú Quý bị cô lập hoàn toàn từ vài ngày đến hàng tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư và hoạt động của chính quyền.

Đáng chú ý, khi có gió giật mạnh, tàu thuyền ngừng hoạt động, một số ca cấp cứu phải thuê trực thăng chuyển vào đất liền với chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi ca.

Trước những khó khăn bức thiết về giao thông và y tế, UBND Đặc khu Phú Quý đã thống nhất chủ trương đối với đề xuất của một cá nhân về việc đầu tư tàu hiện đại phục vụ vận chuyển hành khách, cấp cứu y tế và cứu nạn đường biển.

Tuy nhiên, do đây là dự án quy mô lớn với tổng mức đầu tư dự kiến 70-80 tỷ đồng, UBND Đặc khu Phú Quý đề nghị người này chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, lập dự án đầu tư để trình UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Tài chính xem xét, phê duyệt.