Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ráo riết chuẩn bị đón hàng vạn tân sinh viên

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc vẫn đang khẩn trương hoàn thiện. Giảng đường, phòng thực hành của Trường Đại học Công nghệ đã chuẩn bị sẵn sàng đón sinh viên. Một đô thị đại học đang chuyển mình trước thời điểm đón khoảng 17.063 sinh viên.
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VOV.VN - Theo phương án sắp xếp đang được Bộ GD-ĐT xây dựng, dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ cùng 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
VOV.VN - Theo phương án sắp xếp đang được Bộ GD-ĐT xây dựng, dự kiến giảm 5 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ cùng 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch lập Đề án “Sắp xếp, di dời, mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể TP.HCM.
VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch lập Đề án “Sắp xếp, di dời, mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể TP.HCM.
VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục tổ chức đào tạo các ngành trình độ đại học và trình độ thạc sĩ các khóa đã tuyển sinh trước năm 2025 theo quy định.
VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Kinh Bắc tiếp tục tổ chức đào tạo các ngành trình độ đại học và trình độ thạc sĩ các khóa đã tuyển sinh trước năm 2025 theo quy định.
VOV.VN - Hàng chục trường Đại học phía Nam thông báo xét tuyển bổ sung sau vài ngày công bố điểm chuẩn, mức thấp nhất từ 15 điểm. Có trường tuyển bổ sung lên đến hàng trăm chỉ tiêu.
VOV.VN - Hàng chục trường Đại học phía Nam thông báo xét tuyển bổ sung sau vài ngày công bố điểm chuẩn, mức thấp nhất từ 15 điểm. Có trường tuyển bổ sung lên đến hàng trăm chỉ tiêu.