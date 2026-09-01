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Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ráo riết chuẩn bị đón hàng vạn tân sinh viên

Thứ Ba, 09:09, 01/09/2026
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VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước thềm năm học mới 2026-2027, công tác chuẩn bị đón tiếp người học tại Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Với không gian xanh sạch, hạ tầng hiện đại, nơi đây hứa hẹn mang lại điều kiện học tập và rèn luyện lý tưởng nhất cho học sinh, sinh viên.

Đỗ Hưng-Lê Hải-Sỹ Thành/VOV.VN
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