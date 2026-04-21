  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đại uý công an tại Lâm Đồng trọng thương khi chữa cháy nhà dân

Thứ Ba, 14:44, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lúc chữa cháy nhà dân tại Đà Lạt, Đại úy Nguyễn Trí Long bị thương nặng do cấu kiện sập, hiện đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Quá trình tham gia chữa cháy nhà dân ở Đà Lạt vào sáng ngày 19/4, Đại úy Nguyễn Trí Long, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng bị thương nặng.

Hiện trường vụ hoả hoạn nơi Đại úy Nguyễn Trí Long bị thương.

Trước đó, vào sáng ngày 19/4, trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà người dân trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt, Đại úy Nguyễn Trí Long cùng đồng đội tiếp cận sâu vào khu vực cháy để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan rộng.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một cấu kiện ở tầng 2 ngôi nhà bất ngờ sập xuống khiến Đại úy Long rơi xuống đất, bị chấn thương nặng vùng hông và lưng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đồng đội đến thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Trí Long.

Dù bị thương, Đại úy Nguyễn Trí Long vẫn đề nghị tiếp tục tham gia nhiệm vụ. Sau khi đám cháy được khống chế, đồng đội đã sơ cứu và đưa anh đến bệnh viện để điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Trí Long. Hiện cán bộ này đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị chấn thương vùng hông và lưng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ, đồng thời mong Đại úy Nguyễn Trí Long sớm ổn định sức khỏe để tiếp tục công tác.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên 
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy nhà dân
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy nhà dân

VOV.VN - Vùng 5 Hải quân đã điều 2 xe cứu hỏa cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với người dân khẩn trương dập lửa.

Cháy kho chứa hàng tại TP.HCM, kịp thời bảo vệ nhiều nhà dân lân cận
Cháy kho chứa hàng tại TP.HCM, kịp thời bảo vệ nhiều nhà dân lân cận

VOV.VN - Đến trưa 26/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07-Công an TP.HCM) phối hợp với Công an huyện Bình Chánh đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cháy kho chứa nệm mút trong khu dân cư, thiêu hủy toàn bộ 1 khu nhà kho
Cháy kho chứa nệm mút trong khu dân cư, thiêu hủy toàn bộ 1 khu nhà kho

VOV.VN -Đám cháy không gây ra thiệt hại về người nhưng đã thiêu hủy toàn bộ 1 khu nhà kho diện tích khoảng 300m2 cùng nhiều máy móc, hàng hoá bên trong.

