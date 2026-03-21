Đại úy Công an xã Diên Lâm, Khánh Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thứ Bảy, 15:56, 21/03/2026
VOV.VN - Đại úy Nguyễn Xuân Hải - cán bộ công an xã Diên Lâm, Khánh Hòa đã hy sinh khi đấu tranh nạn "cát tặc" trên địa bàn.

Ngày 21/3, lãnh đạo xã Diên Lâm (Khánh Hòa) cho biết, Đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.
Khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h40 phút cùng ngày, hai cán bộ công an xã gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993) và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995) tiến hành trinh sát, nắm tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, không may Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị đuối nước. Ngay sau đó, Công an xã Diên Lâm đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng cùng ngày, thi thể đại úy Hải đã được tìm thấy.

Theo lãnh đạo xã này, chính quyền địa phương xã Diên Lâm đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc với gia đình.b"Sự hy sinh của Đại úy Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn đối với lực lượng công an cơ sở, đồng thời cho thấy những rủi ro, hiểm nguy mà cán bộ chiến sĩ phải đối mặt trong quá trình đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là khai thác tài nguyên trái phép trên các tuyến sông" - lãnh đạo xã Diên Lâm nói.

Hiện nay, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm liên quan.

Minh Minh/VTC News
Tàu hút cát hoạt động lén lút trên sông Âm, Thanh Hóa gây sạt lở đất canh tác
VOV.VN - Trong suốt thời gian dài, trên sông Âm, đoạn qua xã Kiên Thọ và xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa các tàu hút cát thường xuyên hoạt động về đêm, áp sát bờ sông, gây sạt lở đất canh tác, đe dọa sinh kế của người dân mà không bị cơ quan chức năng xử lý, khiến người dân đặt câu hỏi: Ai đứng sau những tàu cát này?

"Cát tặc" bỏ tàu nhảy xuống sông Đồng Nai khi bị cảnh sát vây bắt
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai vừa tập trung lực lượng truy quét hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh và phát hiện nhiều vi phạm.

Công an Vĩnh Long bắt giữ "cát tặc" trên sông Hàm Luông
VOV.VN - Dù công tác tuần tra, kiểm soát được ngành chức năng thực hiện thường xuyên và xử lý kiên quyết các đối tượng vi phạm nhưng tại địa bàn tỉnh Bến Tre (cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long vẫn còn xảy ra tình trạng bơm hút cát, trái phép trên sông.

Ổ nhóm "cát tặc" điều khiển tàu bỏ chạy trên sông Hồng khi bị Công an phát hiện
Biết bị lực lượng Công an phát hiện, ổ nhóm "cát tặc" lập tức điều khiển tàu bỏ chạy sang bờ trái sông Hồng nhằm tẩu thoát trong đêm tối nhưng không thành.

