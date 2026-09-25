Đắk Lắk đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập gắn với chuyển đổi số

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất Đắk Lắk với Phú Yên, phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được duy trì rộng khắp. Nhiều mô hình đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, tỷ lệ “Cộng đồng học tập” ở thôn, buôn, tổ dân phố đạt hơn 77%; “Đơn vị học tập” đạt hơn 81%; 100% thôn, buôn, tổ dân phố và trường học có chi hội khuyến học; tỷ lệ hội viên khuyến học đạt hơn 25% dân số.

Không chỉ dừng ở việc xây dựng danh hiệu, các Trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức hàng nghìn chuyên đề, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân tham gia, với nội dung từ kiến thức sản xuất, kỹ năng nghề nghiệp đến nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các tập thể và cá nhân được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen.

Tuy vậy, phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục. Mô hình “Dòng họ học tập” mới đạt hơn 41%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Việc ứng dụng phần mềm đánh giá “Công dân học tập” chưa đồng đều, trong khi một bộ phận cán bộ khuyến học cơ sở còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk xác định tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và hướng hoạt động khuyến học đến thực chất hơn. Địa phương phấn đấu hơn 80% người trưởng thành đăng ký xây dựng “Công dân học tập”, hơn 95% cán bộ, công chức tham gia mô hình này; đồng thời ổn định tổ chức 102 Trung tâm học tập cộng đồng trong năm 2026.

Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định về phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2025.

Dịp này, 3 tập thể và 8 cá nhân được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đinh Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đại diện tập thể học tập tiêu biểu được nhận bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam chia sẻ:

“Hội Khuyến học của xã Ea Kar rất mừng, chúng tôi không ngừng phấn đấu để đạt được những thành tích tốt hơn nữa. Thời gian tới, chúng tôi tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã, các thôn buôn sẽ đẩy mạnh bền vững hơn nữa về 5 mô hình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, để góp phần đạt được những thành tích tốt và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2031." - Ông Đinh Xuân Dũng cho biết.