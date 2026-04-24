Đắk Lắk đề xuất điều chỉnh giờ làm việc hành chính bắt đầu lúc 7h30 từ 1/5

Theo Tờ trình số 105/TTr-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh khung giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm đồng bộ với các cơ quan Trung ương và nâng cao hiệu quả quản lý. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ áp dụng từ ngày 1/5/2026.

Theo đề xuất, khung giờ làm việc mới áp dụng đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã gồm: buổi sáng từ 7h30-11h30; buổi chiều từ 13h30-17h30.

So với quy định hiện hành, giờ bắt đầu làm việc buổi sáng sẽ lùi 30 phút (từ 7h xuống 7h30), đồng thời giờ kết thúc buổi chiều cũng muộn hơn 30 phút (từ 17h lên 17h30).

Số lượng người dân đi làm thủ tục hành chính vào khung giờ 7h-7h30 tại Đắk Lắk khá thấp, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc điều chỉnh nhằm thu hẹp chênh lệch thời gian làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương (thường bắt đầu từ 8h). Thực tế cho thấy, lượng giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp trong khung giờ từ 7h-7h30 tại địa phương khá thấp.

Ngoài ra, việc lùi giờ làm việc buổi sáng được đánh giá phù hợp với điều kiện khí hậu và xu hướng chung khi hiện có hơn một nửa số tỉnh, thành trên cả nước áp dụng khung giờ tương tự.

Các cơ sở y tế, giáo dục tại Đắk Lắk được quyền chủ động điều chỉnh giờ làm việc để phù hợp với hoạt động giảng dạy và khám chữa bệnh

Đối với các lĩnh vực đặc thù như giáo dục, y tế, căn cứ khung giờ chung và hướng dẫn của ngành dọc, các đơn vị sẽ chủ động điều chỉnh giờ làm việc để phù hợp với hoạt động giảng dạy và khám chữa bệnh.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc điều chỉnh giờ làm việc được kỳ vọng giúp tăng hiệu quả xử lý công việc, đồng thời tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức trong sắp xếp sinh hoạt gia đình và nâng cao sự phối hợp công tác giữa các địa phương, bộ, ngành.