Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ thi công các trường liên cấp vùng biên

Thứ Năm, 11:25, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, đưa ra phương án huy động lực lượng hỗ trợ công trường để kịp đưa trường vào hoạt động năm học mới.

Tỉnh Đắk Lắk hiện đang triển khai xây dựng 3 trường liên cấp tại các xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê và Buôn Đôn, với tổng mức đầu tư gần 390 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2025-2026. Đến nay, nhiều hạng mục chính tại các công trình đã đạt khoảng 47% khối lượng thi công.

Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk họp để đẩy nhanh tiến độ.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, kè đá, tường rào, sân đường nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy cũng được triển khai đồng loạt.

Trước yêu cầu phải hoàn thành đồng bộ các trường để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị thi công rà soát lại tiến độ, tăng cường nhân lực, thiết bị; đồng thời giao ngành giáo dục chủ động tuyển dụng, bố trí giáo viên, chuẩn bị trang thiết bị dạy học, khu nội trú và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động học sinh đến lớp ngay từ đầu năm học.

Lãnh đạo các xã báo cáo công tác chuẩn bị vận hành, tuyển sinh và các điều kiện phục vụ học sinh tại trường liên cấp vùng biên.

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực, thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh nội trú, bảo đảm trường hoàn thành là có thể tổ chức dạy và học ngay.

Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu chủ động phương án huy động lực lượng hỗ trợ thi công nếu cần thiết, trong đó có phương án phối hợp với lực lượng quân đội để tăng tốc tiến độ công trình.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo rà soát tiến độ, sẵn sàng phương án huy động lực lượng hỗ trợ thi công để kịp hoàn thành 3 trường liên cấp vùng biên trước năm học mới.

“Ban Quản lý xây dựng (Ban B) quyết liệt đôn đốc nhà thầu thực hiện toàn bộ công trình xong trước ngày 30/7; làm việc lại nhà thầu, cam kết lại tiến độ thứ hai nữa là xác định lại nhu cầu có cần hỗ trợ lực lượng hay không, huy động bao nhiêu người, thời điểm huy động.

Bộ Chỉ huy quân sự thì chủ động tham mưu kế hoạch huy động lực lượng hỗ trợ cho các đơn vị thi công. Nếu có thì cuối tháng 5 đầu tháng 6, ví dụ mỗi trường cần 20-30 chiến sĩ đi làm nhiệm vụ với tinh thần chiến dịch Quang Trung để cùng với các Ban quản lý”, ông Triết nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk xây trường nội trú liên cấp khu vực biên giới - nối dài ước mơ con chữ
Đắk Lắk xây trường nội trú liên cấp khu vực biên giới - nối dài ước mơ con chữ

VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, với quy mô hiện đại, đồng bộ. Công trình được kỳ vọng mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng biên, thu hẹp khoảng cách vùng miền và góp phần giữ vững an ninh biên giới.

