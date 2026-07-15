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Đắk Lắk khởi động dự án đa dạng sinh học và cơ hội sinh kế cho phụ nữ DTTS

Thứ Tư, 19:16, 15/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (15/7), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức SOCODEVI và tổ chức DID (Canada) tổ chức khởi động Dự án "Đa dạng sinh học và cơ hội sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số" (Dự án BLOOM).

Dự án BLOOM được tài trợ bởi Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada và được thực hiện bởi 2 tổ chức Société de Coopération pour le Développement International (SOCODEVI) và tổ chức Développement International Desjardins (DID). Dự án được triển khai tại hai tỉnh Đắk Lắk và Tuyên Quang từ tháng 6/2026 đến tháng 4/2030.

Dự án hướng tới phục hồi và nâng cao chất lượng các hệ sinh thái có giá trị về đa dạng sinh học, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho phụ nữ dân tộc thiểu số và cộng đồng địa phương.

Dak lak khoi dong du an da dang sinh hoc va co hoi sinh ke cho phu nu dtts hinh anh 1
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bên triển khai dự án thuận lợi.

Tại Đắk Lắk, địa bàn triển khai tập trung tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin và các xã vùng đệm gồm Hòa Sơn, Cư Pui và Yang Mao. Tổng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại hơn 21 tỷ đồng (tương đương 1,1 triệu đô-la Canada).

Dự án hướng tới cải thiện sinh kế của khoảng 1.500 người hưởng lợi trực tiếp và 6.000 người hưởng lợi gián tiếp. Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, dự án sẽ thúc đẩy áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên gắn với bình đẳng giới, nâng cao năng lực quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và tăng cường vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Dak lak khoi dong du an da dang sinh hoc va co hoi sinh ke cho phu nu dtts hinh anh 2
Các đại biểu tham dự lễ khởi động Dự án "Đa dạng sinh học và cơ hội sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số" tại Đắk Lắk.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, Dự án BLOOM có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ để triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ, bảo đảm hiệu quả.

“UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bên triển khai dự án thuận lợi, để dự án tiếp cận cộng đồng ; tích cực tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và chủ động tham gia vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên, cũng như phát triển các mô hình sinh kế bền vững; phát triển các mô hình mới; nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động sản xuất, bảo tồn đa dạng sinh học” - ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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