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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 28/7, UBND xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với chủ cơ sở nấu ăn N.Y sau vụ việc người dân phản ánh phát hiện dòi trong món gà tại một tiệc tân gia, gây xôn xao dư luận.
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https://vid.vov.vn/2026-07/2.-dak-lak-tam-dinh-chi-co-so-nau-tiec-co-mon-ga-nghi-co-doi.m3u8
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Từ khóa
Đắk Lắk tạm đình chỉ cơ sở nấu tiệc có món gà nghi có dòi
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2026-07/2.-dak-lak-tam-dinh-chi-co-so-nau-tiec-co-mon-ga-nghi-co-doi.m3u8
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