Đắk Lắk tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè 2026

Thứ Năm, 18:37, 28/05/2026
VOV.VN - Mở thêm các lớp dạy bơi, chủ động phòng chống bạo hành, xâm hại, tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường là những nội dung trọng tâm được ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” do Bộ Y tế phát động. Chương trình được tổ chức sáng 28/5 tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1 triệu trẻ em, chiếm gần 1/3 dân số toàn tỉnh. “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” được triển khai trong bối cảnh địa phương cùng cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

Một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở xã Ea M'Đroh, tỉnh Đắk Lắk

Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh bám sát chủ đề do Bộ Y tế phát động, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung vào những vấn đề cấp thiết tại địa phương để triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 24 trẻ em tử vong do đuối nước và 24 trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo hành.

Hàng nghìn trẻ em ở Đắk Lắk sẽ được học bơi miễn phí dịp hè 2026 này

Trước thực trạng này, các ngành, địa phương đang đẩy mạnh trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ trên môi trường mạng và trong cuộc sống; tăng cường dạy bơi, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; đồng thời nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực học đường.

“Tới dịp hè, chúng tôi bắt đầu triển khai các lớp dạy bơi cho trẻ tại các địa phương có nguy cơ đuối nước cao. Ngoài ra, trong công tác phòng, chống xâm hại, bạo hành trẻ em, chúng tôi thường xuyên gửi các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh triển khai các hoạt động trợ giúp, can thiệp đối với những trẻ bị xâm hại ngoài cộng đồng", bà Phạm Thị Minh Hiền nhấn mạnh.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
