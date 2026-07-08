Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 7/7, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông, thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Đây là kết quả từ nguồn thông tin do cụ Sô Hỗn, 96 tuổi, nguyên là giao liên trong kháng chiến chống Mỹ cung cấp.

