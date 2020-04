Đắk Lắk vẫn dừng hoạt động kinh doanh không cần thiết phòng Covid-19

Sáng 17/4, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã họp và đánh giá về công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo kết luận của Thủ tướng, tỉnh Đắk Lắk thuộc nhóm nguy cơ thấp, tuy nhiên không được chủ quan, lơ là. Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới với phương châm "ngoài thắt chặt, trong nới lỏng để phát triển.

Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk chỉ đạo tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Sau khi xem xét tình hình thực tế tại địa phương, Ban thường vụ tỉnh uỷ Đắk Lắk quyết định: các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cơ bản tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, Đắk Lắk thực hiện phòng chống dịch theo phương châm “Ngoài thắt chặt, trong nới lỏng”, không vì phòng chống dịch mà lơ là, đình trệ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vừa phòng chống dịch vừa phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là công tác an sinh, an toàn xã hội. Vì vậy, người lao động tại các cơ quan đơn vị trở lại làm việc đầy đủ, nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính tồn động thời gian qua.

Yêu cầu UBND tỉnh có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể: kéo dài việc dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu; dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định. Với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, xe du lịch thì không tiếp nhận các tỉnh, thành phố trong nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ. Không hạn chế các phương tiện vận chuyển hàng hóa; các phương tiện vận tải hành khách công cộng, taxi được tiếp tục hoạt động trong địa bàn tỉnh song phải bảo đảm các biện pháp vệ sinh, phòng dịch và hành khách trên xe không được quá 50% số ghế, không quá 20 người trên 1 xe, lái xe và hành khách đi cùng phải khai báo y tế khi ra, vào tỉnh.

Về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội chi bộ có từ 20 đại biểu trở lên, giao đồng chí bí thư cấp ủy, tập thể ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xem xét quyết định dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và phải bảo đảm các biện pháp phòng chống, dịch bệnh, giãn cách xã hội, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quyết định của mình./.