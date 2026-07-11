Đắk Lắk: Xác định nguyên nhân 28 học sinh ngộ độc sau bữa ăn bán trú

Liên quan vụ 28 học sinh ở một trường học tư thục tại Đắk Lắk bị ngộ độc thực phẩm mà Đài TNVN đã thông tin, chiều 11/7, Sở Y tế tỉnh này đã kết luận nguyên nhân là do món trứng cuộn nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

Theo kết luận chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, bếp ăn tập thể của nhà trường đã phục vụ 2.124 suất ăn trưa ngày 02/7/2026. Thức ăn gây ngộ độc được xác định là món trứng cuộn. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện Salmonella spp. trong mẫu lưu món trứng cuộn; đồng thời ghi nhận hai trường hợp phát hiện Salmonella spp. trong mẫu bệnh phẩm.

Kết luận trên được Sở Y tế đưa ra trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra dịch tễ, điều tra hiện trường, kiểm tra người trực tiếp chế biến, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, xét nghiệm bệnh phẩm, biểu hiện lâm sàng và thời gian khởi phát của các trường hợp liên quan.

Đến nay, 27/28 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện, khoẻ mạnh; một em học sinh còn lại sức khoẻ cũng đã ổn định.

Một học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm, phải nằm viện điều trị.

Trường học nơi xảy ra vụ ngộ độc đã nghiêm túc tiếp thu kết luận và toàn bộ kiến nghị của Sở Y tế. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã triển khai rà soát toàn diện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, từ lựa chọn và tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản, chia suất ăn đến phục vụ học sinh; tăng cường vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ và trang thiết bị; siết chặt việc kiểm soát nguyên liệu, đặc biệt là thực phẩm có nguồn gốc động vật; đồng thời bổ sung các quy trình kiểm tra, giám sát, truy xuất và xử lý rủi ro nhằm nâng cao hơn nữa mức độ an toàn trong toàn bộ hoạt động của bếp ăn tập thể.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm hoạt động, trường tư thục này tại Đắk Lắk ghi nhận ngộ độc thực phẩm. Sự việc là một bài học sâu sắc, nhắc nhở các trường học phải thận trọng hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị bếp ăn học đường.