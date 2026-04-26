Đàn cá heo hàng trăm con xuất hiện trên biển Quy Nhơn, bơi lượn quanh tàu cá

Theo anh Phan Văn Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Quy Nhơn), vào thời điểm trên, anh đang điều khiển tàu đưa khách ra biển câu cá thì phát hiện đàn cá heo.

Clip đàn cá heo tung tăng bơi cạnh thuyền ở vùng biển Quy Nhơn

Ước tính có hàng trăm con, di chuyển theo từng nhóm, liên tục nhô lên khỏi mặt nước rồi lặn xuống, bám theo hướng di chuyển của tàu.

Cũng theo anh Bình, đây là lần hiếm hoi anh chứng kiến đàn cá heo xuất hiện với số lượng lớn và ở khoảng cách gần như vậy. Cá bơi nhanh, tạo nên cảnh tượng rất đẹp mắt.

Trước cảnh tượng đàn cá heo xuất hiện bất ngờ, khiến những khách du lịch rất thích thú, liên tục quay video và chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Việc đàn cá heo xuất hiện tại khu vực biển Quy Nhơn được xem là tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái biển, đồng thời mang đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trên biển.