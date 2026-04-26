中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đàn cá heo hàng trăm con xuất hiện trên biển Quy Nhơn, bơi lượn quanh tàu cá

Chủ Nhật, 17:03, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 26/4, tại vùng biển Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), một đàn cá heo với số lượng lớn bất ngờ xuất hiện, bơi lượn và đùa nghịch quanh tàu của ngư dân, tạo nên khung cảnh sinh động, thu hút sự chú ý của những người có mặt.

Theo anh Phan Văn Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Quy Nhơn), vào thời điểm trên, anh đang điều khiển tàu đưa khách ra biển câu cá thì phát hiện đàn cá heo.

Clip đàn cá heo tung tăng bơi cạnh thuyền ở vùng biển Quy Nhơn

Ước tính có hàng trăm con, di chuyển theo từng nhóm, liên tục nhô lên khỏi mặt nước rồi lặn xuống, bám theo hướng di chuyển của tàu.

Cũng theo anh Bình, đây là lần hiếm hoi anh chứng kiến đàn cá heo xuất hiện với số lượng lớn và ở khoảng cách gần như vậy. Cá bơi nhanh, tạo nên cảnh tượng rất đẹp mắt.

Trước cảnh tượng đàn cá heo xuất hiện bất ngờ, khiến những khách du lịch rất thích thú, liên tục quay video và chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Việc đàn cá heo xuất hiện tại khu vực biển Quy Nhơn được xem là tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái biển, đồng thời mang đến trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trên biển.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: gia lai quy nhơn cá heo du lịch biển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du khách thích thú xem đàn cá heo xuất hiện gần bờ biển Mũi Điện
VOV.VN - Khoảng 9h30 sáng 14/5, nhiều du khách thích thú khi chứng kiến đàn cá heo khoảng 20 con bơi lội ở khu vực Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người dân Cà Mau giải cứu cá heo bị đâm khi vào sâu trong đất liền
VOV.VN - Người dân ở Cà Mau phát hiện một con cá heo đang bơi lội trên sông, thân dính cây chĩa dài nên đã cứu vớt và thả cá về biển.

Cả trăm con cá heo bơi tung tăng ở Mũi Điện, Phú Yên
VOV.VN - Hình ảnh đàn cá heo hơn 100 con tung tăng bơi lội ở vùng biển gần danh thắng Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) được người dân vừa ghi lại.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục